К Лиге чемпионов одногруппник "Шахтера" подошел с потерями

У соперника "Шахтера" по группе Лиги чемпионов – "Лиона" – в 12-м туре чемпионата Франции была отличная возможность сократить отставание от "Лилля", который в пятницу играл с "ПСЖ". Парижане шли на уникальный рекорд для топ-5 чемпионатов Европы – 12 побед в 12-ти стартовых турах, шансы "Лилля" зацепиться за очки были невысоки. Так что "Лион" мог в случае домашней победы над "Бордо" сократить отставание от второй команды Лиги 1 до двух очков.

И в конце первого тайма хозяевам удалось выйти вперед. Прошла атака правым краем, Рафаэл навесил на дальнюю стойку ворот, где неприкрытым остался Ауар – 1:0.

Но в середине второго тайма "Бордо" восстановил равновесие. Длинная передача на Камано не дошла до адресата, но защитник "Лиона" совершил неудачную скидку – прямо на вышедшего на замену Корнелиуса. Итог – 1:1, "Лион" на четвертом месте в турнирной таблице, с которого не удалось перепрыгнуть даже на третье, где идет "Монпелье".

Перед домашним матчем с "Хоффенхаймом" 7 ноября настроение у "Лиона" однозначно не самое позитивное, но в Лиге чемпионов французский клуб как раз успешен: пять очков и второе место после "Манчестер Сити" (шесть). У "Хоффенхайма" и "Шахтера" – по два. С горняками "Лион" сыграет 12 декабря в Харькове.

"Лион" – "Бордо" – 1:1

Голы: Ауар (45) – Корнелиус (73).

"Лион": Антони Лопеш – Рафаэл, Марсело, Денайер, Менди – Ндомбеле (Траоре, 46), Тусар (Террье, 83), Ауар – Фекир (Ферри, 72) – Дембеле, Депай.

"Бордо": Костил – Паленсия, Коунде, Пабло, Пундже – Плашил, Отавио, Санхаре – Карамо, Бриан (Корнелиус, 61), Камано (де Превиль, 75).

Сегодня новый тренер "Монако" Тьерри Анри начнет вытаскивать финалиста Лиги чемпионов 2017 года из ямы, в которую он угодил. Сейчас "Монако" идет вторым с конца, а его соперник "Реймс" метит в еврокубки.

Также можно изучить полное расписание матчей 12-го тура чемпионата Франции.