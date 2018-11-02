Чемпионат Франции: расписание и результаты 12-го тура Лиги 1
Сегодня в 12-м туре чемпионата Франции нас ждет встреча первой и второй команд турнирной таблицы
Очень мощным матчем сегодня начинается 12-й тур чемпионата Франции: в Париже лидер турнирной таблицы "ПСЖ" на своем поле принимает вторую команду – "Лилль". Впрочем, с фаворитом пары все ясно. В 11-ти предыдущих поединках чемпионата Франции "ПСЖ" оформил 11 побед и забил 39 мячей (в среднем – 3,54 за игру). У "Лилля", несмотря на отличные показатели (25 очков из 33 возможных) результативность намного слабее – 20 голов.
Если даже "Лилль" не сможет остановить "ПСЖ", разрыв между лидером и его ближайшим преследователем увеличится до 11 очков, а интрига окончательно умрет. Парижане в таком случае будут соперничать сами с собой.
Любопытно будет посмотреть и на то, как получится у нового тренера "Монако" Тьерри Анри вытаскивать финалиста Лиги чемпионов 2017 года из ямы, в которую он угодил. Сейчас "Монако" идет вторым с конца, а его соперник "Реймс" метит в еврокубки.
Пятница, 2 ноября:
"ПСЖ" – "Лилль". 21:45.
Суббота, 3 ноября:
"Лион" – "Бордо". 18:00.
"Кан" – "Ренн". 21:00.
"Дижон" – "Ним". 21:00.
"Ницца" – "Амьен". 21:00.
"Реймс" – "Монако". 21:00.
"Страсбур" – "Тулуза". 21:00.
Воскресенье, 4 ноября:
"Нант" – "Генгам". 16:00.
"Сент-Этьен" – "Анже". 18:00.
"Монпелье" – "Марсель". 22:00.
Турнирная таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|11
|11
|0
|0
|39-6
|33
|2
|ЛИЛЛЬ
|11
|8
|1
|2
|20-8
|25
|3
|МОНПЕЛЬЕ
|11
|6
|4
|1
|17-7
|22
|4
|ЛИОН
|11
|6
|2
|3
|18-13
|20
|5
|МАРСЕЛЬ
|11
|6
|1
|4
|22-18
|19
|6
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|11
|4
|5
|2
|13-14
|17
|7
|СТРАСБУР
|11
|4
|4
|3
|19-15
|16
|8
|БОРДО
|11
|4
|2
|5
|13-14
|14
|9
|РЕЙМС
|11
|3
|5
|3
|7-10
|14
|10
|НИЦЦА
|11
|4
|2
|5
|8-14
|14
|11
|ТУЛУЗА
|11
|3
|4
|4
|10-19
|13
|12
|АНЖЕ
|11
|3
|3
|5
|13-15
|12
|13
|НАНТ
|11
|3
|3
|5
|14-17
|12
|14
|РЕНН
|11
|3
|3
|5
|13-17
|12
|15
|КАН
|11
|2
|5
|4
|10-14
|11
|16
|НИМ
|11
|2
|5
|4
|14-19
|11
|17
|ДИЖОН
|11
|3
|2
|6
|12-17
|11
|18
|АМЬЕН
|11
|3
|1
|7
|12-20
|10
|19
|МОНАКО
|11
|1
|4
|6
|12-17
|7
|20
|ГЕНГАМ
|11
|1
|4
|6
|7-19
|7
В четверг издание Deportes&Finanzas опубликовало рейтинг YouTube-каналов футбольных клубов по количеству просмотров видео в этом сервисе в октябре 2018 года. Второе место уверенно занимает "ПСЖ".
А тем временем выяснилось, что нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до шести лет лишения свободы после того, как суд начал перепроверку его перехода из "Сантоса" в "Барселону"
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