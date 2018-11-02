Чемпионат Франции: расписание и результаты 12-го тура Лиги 1

Сегодня в 12-м туре чемпионата Франции нас ждет встреча первой и второй команд турнирной таблицы

Очень мощным матчем сегодня начинается 12-й тур чемпионата Франции: в Париже лидер турнирной таблицы "ПСЖ" на своем поле принимает вторую команду – "Лилль". Впрочем, с фаворитом пары все ясно. В 11-ти предыдущих поединках чемпионата Франции "ПСЖ" оформил 11 побед и забил 39 мячей (в среднем – 3,54 за игру). У "Лилля", несмотря на отличные показатели (25 очков из 33 возможных) результативность намного слабее – 20 голов.

Если даже "Лилль" не сможет остановить "ПСЖ", разрыв между лидером и его ближайшим преследователем увеличится до 11 очков, а интрига окончательно умрет. Парижане в таком случае будут соперничать сами с собой.

Любопытно будет посмотреть и на то, как получится у нового тренера "Монако" Тьерри Анри вытаскивать финалиста Лиги чемпионов 2017 года из ямы, в которую он угодил. Сейчас "Монако" идет вторым с конца, а его соперник "Реймс" метит в еврокубки.

Пятница, 2 ноября:

"ПСЖ" – "Лилль". 21:45.

Суббота, 3 ноября:

"Лион" – "Бордо". 18:00.

"Кан" – "Ренн". 21:00.

"Дижон" – "Ним". 21:00.

"Ницца" – "Амьен". 21:00.

"Реймс" – "Монако". 21:00.

"Страсбур" – "Тулуза". 21:00.

Воскресенье, 4 ноября:

"Нант" – "Генгам". 16:00.

"Сент-Этьен" – "Анже". 18:00.

"Монпелье" – "Марсель". 22:00.

Турнирная таблица чемпионата Франции:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 11 11 0 0 39-6 33 2 ЛИЛЛЬ 11 8 1 2 20-8 25 3 МОНПЕЛЬЕ 11 6 4 1 17-7 22 4 ЛИОН 11 6 2 3 18-13 20 5 МАРСЕЛЬ 11 6 1 4 22-18 19 6 СЕНТ-ЭТЬЕН 11 4 5 2 13-14 17 7 СТРАСБУР 11 4 4 3 19-15 16 8 БОРДО 11 4 2 5 13-14 14 9 РЕЙМС 11 3 5 3 7-10 14 10 НИЦЦА 11 4 2 5 8-14 14 11 ТУЛУЗА 11 3 4 4 10-19 13 12 АНЖЕ 11 3 3 5 13-15 12 13 НАНТ 11 3 3 5 14-17 12 14 РЕНН 11 3 3 5 13-17 12 15 КАН 11 2 5 4 10-14 11 16 НИМ 11 2 5 4 14-19 11 17 ДИЖОН 11 3 2 6 12-17 11 18 АМЬЕН 11 3 1 7 12-20 10 19 МОНАКО 11 1 4 6 12-17 7 20 ГЕНГАМ 11 1 4 6 7-19 7

В четверг издание Deportes&Finanzas опубликовало рейтинг YouTube-каналов футбольных клубов по количеству просмотров видео в этом сервисе в октябре 2018 года. Второе место уверенно занимает "ПСЖ".

А тем временем выяснилось, что нападающему "ПСЖ" Неймару грозит до шести лет лишения свободы после того, как суд начал перепроверку его перехода из "Сантоса" в "Барселону"