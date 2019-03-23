Как 9 лет назад: "Ливерпуль" обыграл "Милан" в матче легенд

Стивен Джеррард и Андреа Пирло отличились красивыми голами

Как 9 лет назад: "Ливерпуль" обыграл "Милан" в матче легенд 2019-03-23T20:23:00+02:00 Футбол Стивен Джеррард и Андреа Пирло отличились красивыми голами

Сегодня состоялся товарищеский матч между легендами итальянского "Милана" и английского "Ливерпуля". В матче приняли участие звездные футболисты команд 2000-х – примерно в таких составах "Милан" и "Ливерпуль" встречались в легендарном финале Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году. Тогда "россонери" забили три мяча в первом тайме и отправились в раздевалку отмечать победу, но после перерыва мерсисайдцы отыгрались, а затем в серии послематчевых пенальти вырвали победу.

В сегодняшнем матче снова героем стал Стивен Джерард, забивший победный мяч на последних секундах, а Андреа Пирло записал на свой счет очередной шедевральный штрафной удар.

"Ливерпуль" – "Милан" – 3:2

Голы: Фаулер (25), Сиссе (52) – Пирло (61), Панкаро (78), Джеррард (80)

Стартовый состав "Ливерпуля": Дудек, Глен Джонсон, Каррагер, Хююпя, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кюйт, Фаулер.

На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Джими Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.

Стартовый состав "Милана": Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержиньо, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.

На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.

Отметим, что Андрей Шевченко не смог принять участие в матче из-за работы в сборной Украины. Вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

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