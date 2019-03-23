Как 9 лет назад: "Ливерпуль" обыграл "Милан" в матче легенд
Стивен Джеррард и Андреа Пирло отличились красивыми голами
Сегодня состоялся товарищеский матч между легендами итальянского "Милана" и английского "Ливерпуля". В матче приняли участие звездные футболисты команд 2000-х – примерно в таких составах "Милан" и "Ливерпуль" встречались в легендарном финале Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году. Тогда "россонери" забили три мяча в первом тайме и отправились в раздевалку отмечать победу, но после перерыва мерсисайдцы отыгрались, а затем в серии послематчевых пенальти вырвали победу.
В сегодняшнем матче снова героем стал Стивен Джерард, забивший победный мяч на последних секундах, а Андреа Пирло записал на свой счет очередной шедевральный штрафной удар.
"Ливерпуль" – "Милан" – 3:2
Голы: Фаулер (25), Сиссе (52) – Пирло (61), Панкаро (78), Джеррард (80)
Стартовый состав "Ливерпуля": Дудек, Глен Джонсон, Каррагер, Хююпя, Аггер, Кеннеди, Кварме, Джеррард, Гарсия, Кюйт, Фаулер.
На замену выходили: Вестервельд, Макманаман, Макэтир, Олдридж, Джими Траоре, Бергер, Сиссе, Диао, Шмицер, Оуэн.
Стартовый состав "Милана": Дида, Кафу, Костакурта, Каладзе, Сержиньо, Амброзини, Гаттузо, Пирло, Руй Кошта, Кака, Индзаги.
На замену выходили: Аббьяти, Борьелло, Карбоне, Фавалли, Фьори, Дигао, Мальдини, Оддо, Панкаро, Шимич.
Отметим, что Андрей Шевченко не смог принять участие в матче из-за работы в сборной Украины. Вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Как 9 лет назад: "Ливерпуль" обыграл "Милан" в матче легенд". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футболисты "Милана" устроили стычку на скамейке запасных во время дерби с "Интером"
Франк Кесси и Лукас Билья повздорили по ходу поединка чемпионата Италии
Шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду: котировки букмекеров
Фаворит Лиги чемпионов перед жеребьевкой 1/4 финала – "Манчестер Сити" с Зинченко, а "Барселона" с Месси и "Ювентус" с Роналду идут следом
Дубль плюс автогол: обзор матча "Бавария" – "Ливерпуль"
Английский клуб забивал в этом поединке в свои и чужие ворота