Как "Аякс" уничтожал "Реал": обзор матча Лиги чемпионов
Амстердамский клуб забил четыре гола мадридцам и прошел в 1/4 финала ЛЧ
Впервые с 2015 года Лигу чемпионом выиграет не мадридский "Реал". После трех триумфов подряд "Реал" оступился в 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей "Аяксу". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Аякс".
Первая встреча этих команд в Амстердаме завершилась победой испанского клуба – 2:1. 5 марта голландцы на "Сантьяго Бернабеу" взяли более чем убедительный реванш – 4:1. Героем встречи стал сербский полузащитник Душан Тадич, который забил гол и сделал две результативные передачи.
"Реал" – "Аякс" – 1:4
Голы: Асенсио (70) - Зиеш (7), Нерес (18), Тадич (62), Шене (72).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Кроос, Каземиро (Вальверде, 87), Модрич, Васкес (Бейл, 29), Бензема, Винисиус (Асенсио, 35).
"Аякс": Онана, Мазрауи (Велтман, 81), де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (де Вит, 73), де Йонг, Зиеш, ван де Бек, Нерес (Дольберг, 74), Тадич.
Предупреждения: Карвахаль (30), Начо (90) - Мазрауи (26).
Удаление: Начо (90).
Обзор первого тайма матча "Реал" – "Аякс":
Обзор второго тайма матча "Реал" – "Аякс":
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