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Как "Аякс" уничтожал "Реал": обзор матча Лиги чемпионов

Сегодня, 00:41

Амстердамский клуб забил четыре гола мадридцам и прошел в 1/4 финала ЛЧ

"Аякс" ликует в Мадриде
"Аякс" ликует в Мадриде. Фото: AFP
Как "Аякс" уничтожал "Реал": обзор матча Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ef8/b89/5c7ef8b890274.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ef8/b89/5c7ef8b890274.jpg Футбол Амстердамский клуб забил четыре гола мадридцам и прошел в 1/4 финала ЛЧ

Впервые с 2015 года Лигу чемпионом выиграет не мадридский "Реал". После трех триумфов подряд "Реал" оступился в 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей "Аяксу". Мы вели онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Аякс".

Первая встреча этих команд в Амстердаме завершилась победой испанского клуба – 2:1. 5 марта голландцы на "Сантьяго Бернабеу" взяли более чем убедительный реванш – 4:1. Героем встречи стал сербский полузащитник Душан Тадич, который забил гол и сделал две результативные передачи.

"Реал" – "Аякс" – 1:4
Голы: Асенсио (70) - Зиеш (7), Нерес (18), Тадич (62), Шене (72).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Кроос, Каземиро (Вальверде, 87), Модрич, Васкес (Бейл, 29), Бензема, Винисиус (Асенсио, 35).

"Аякс": Онана, Мазрауи (Велтман, 81), де Лигт, Блинд, Тальяфико, Шене (де Вит, 73), де Йонг, Зиеш, ван де Бек, Нерес (Дольберг, 74), Тадич.

Предупреждения: Карвахаль (30), Начо (90) - Мазрауи (26).
Удаление: Начо (90).

Обзор первого тайма матча "Реал" – "Аякс":

Обзор второго тайма матча "Реал" – "Аякс":

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Тег Лига чемпионов, Реал Мадрид, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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