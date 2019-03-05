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Онлайн матча "Реал" – "Аякс" в Лиге чемпионов

Сегодня, 10:18

Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Онлайн матча "Реал" – "Аякс" в Лиге чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e30/ab0/5c7e30ab005ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e30/ab0/5c7e30ab005ba.jpg Футбол Текстовая трансляция с фото и видео ответного поединка 1/8 финала ЛЧ

Во вторник, 5 мая, на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов – "Реал" принимает "Аякс". Первый поединок в Амстердаме завершился победой "Реала" – 2:1, по ходу встречи рефери отменил гол хозяев поля, использовав систему VAR.

В том поединке произошел еще один знаковый эпизод. Капитан мадридцев Серхио Рамос получил желтую карточку. В УЕФА посчитали, что он сделал это намеренно, чтобы "обнулиться" перед четвертьфиналами. В итоге УЕФА дисквалифицировал Рамоса на два матча.

Но даже без своего лидера мадридский клуб – фаворит у букмекеров. Котировки на победу "Реала" – 1.62, на ничью – 4.50, на победу "Аякса" – 5.25. Коэффициенты на проход "Реала" – 1.10, на проход "Аякса" – 6.00.

Матч "Реал" – "Аякс" начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка.

"РЕАЛ" – "АЯКС" – 0:0

Тренировка "Реала":

Тренировка "Аякса":

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари:

"Команда горит желанием выиграть, и мне это нравится. Мы будем играть на победу, как делаем это всегда. Команда сейчас на ходу и достаточно опытна, чтобы спокойно воспринимать то, что ныне говорят вокруг.

Мы усиленно работаем и, конечно, печалимся, когда проигрываем, но не снимаем задачи хорошо выступить в чемпионате. Ну а сейчас у нас на повестке Лига чемпионов. Жаль, что Серхио Рамос не сыграет. Он лидер, однако у нас хватает достаточно опытных и классных игроков, чтобы заменить его".

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг:

"Наша цель очевидна, но она неизменна в каждом матче – забивать голы. Мы "Аякс", и нам не важно, против кого мы играем. Всегда будем стараться доминировать, забивать и побеждать.

"Реалу" не поможет Серхио Рамос, а это настоящий босс на футбольном поле, столп обороны мадридцев. Уверен, для "Реала" это не только тактическая, но и психологическая потеря.

Завтра мы хотим сами решать свою судьбу. Все игроки понимают, что если хотят продолжить борьбу за титул, то остался последний шанс".

"РЕАЛ" – "АЯКС". ПУТЬ В 1/8 ФИНАЛА:

"Реал" на групповом этапе уверенно выиграл свою группу, где также выступали "Рома", "Виктория" и ЦСКА. В последнем туре мадридцы даже позволили себе безвольно проиграть москвичам – 0:3.

Аякс начинал евросезон с квалификации и на пути в групповой этап обыграл киевское "Динамо" (3:1 и 0:0). В группе голландцы на равных сражались с "Баварией", прошли всю дистанцию без поражений, но все же отдали первое место в квартете немцам. Освежить в памяти результаты группового этапа Лиги чемпионов можно с помощью нашего материала.

Напомним, что 7 марта в 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с "Челси":

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Тег футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Аякс Амстердам

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Сегодня|Спорт

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