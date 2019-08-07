"Динамо" проиграло первый матч "Брюгге" - 0:1 / Фото: AFP

Как "Динамо" стартовало в Лиге чемпионов: киевляне с "баранкой", а именинник Лужный с – галстуком Пономаренко Алексей , Кинзерский Эдуард https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE 2019-08-07T11:12:00+03:00 Футбол Яркие фотографии поединка в Брюгге, видео гола и отчет о матче

Украина рискует четвертый сезон подряд остаться в групповом этапе Лиги чемпионов лишь с одной командой. Вчера "Динамо" по делу проиграло "Брюгге" в первом матче третьего квалифай-раунда турнира (0:1).Лидер "Динамо" Виктор Цыганков, по готовности которого были сомнения, в стартовый состав не попал. На скамье запасных, как и новичок Жерсон Родригес. И вообще, атакующий запас с одним только защитником Шабановым.

Ну вот, отзвучали бравурные марши на заполненном "Ян Брейдель", динамовцы собрались в круг для последней настройки, Миколенко перекрестился, поехали!

И почти сразу вскрыли справа оборону бельгийцев, но Караваев пальнул выше. Еще минута – и уже нас выручает Бойко. Следом экс-игрок "Зари" Бонавентуре продавливает Кадара и опасно бьет, целясь в угол – чуть неточно. В ответ Вербич с линии штрафной, но тоже выше. Игра без защиты. А тут еще и опасность другого рода – Гармаш начал разговоры с арбитром, а мы знаем, что получается у него это не очень.

Реклама

Стопроцентный голевой шанс киевлян на 15-й минуте: Беседин обыгрывает опекуна, выходит один на один – и защитника он продавил лучше, чем ударил по воротам... А гостевой гол был нужен очень.

Но тут у киевлян совсем разладились передачи в последнюю треть поля, исчезла контригра, "Брюгге" стал гулять по штрафной гостей. И догулялся. Денис входит в штрафную "Динамо", и Караваев его зачем-то сбивает. Зачем, ведь сзади страхуют двое... Пенальти на 37-й минуте. Ванакен забивает, 1:0.

В тренде Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обострения на Донбассе

В перерыве Александр Хацкевич делает двойную замену в передней линии: Цыганков вместо Караваева на правом краю, и дебютант Родригес вместо Беседина на острие. Но атаку "Динамо" это не взбодрило: стартовая треть второго тайма прошла на "бело-синей" половине поля. Лишь однажды Жерсон пытался убежать на свидание с голкипером после передачи из глубины, но Миньоле, далеко выйдя из ворот, опередил люксембуржца. Это была "распевка", а "песня" могла зазвучать ближе к экватору тайма, когда Родригес получил классный шанс после розыгрыша углового. Жерсон без помех пробивал – с рикошетом от защитника – из района 11-метровой, но слишком слабо. И тот самый Митрович, нога которого изменила направление удара, успел метнуться к воротам и вынести мяч с "ленточки". К этому времени Хацкевич провел и третью замену, выпустив вместо подсевшего Вербича де Пену. И уругвайцу удалось расшевелить партнеров. Как тонко он разыграл стандарт – низом, в штрафную, на неприкрытого Родригеса. Но для Жерсона это было слишком тонко: он подобного подарка не ждал и ткнул мяч куда-то в сторону. Тем не менее первый выход люксембуржца в свет оставил позитивное впечатление: скоростной, техничный, не валяется при контакте, хорошо предлагает себя по всей ширине атаки. С таким парнем впереди у "Динамо" будет повеселее.

Киевляне могли спасти этот матч в самой концовке, но де Пена, разогнав контратаку, пожадничал и пробил сам – выше. А через две минуты прозвучал свисток – 0:1. Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Лужный, отметивший накануне 51-й день рождения, привезет из Бельгии галстук. А "Динамо" через неделю в Киеве предстоит забивать как минимум дважды.

Обзор матча "Брюгге" – "Динамо":

Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама