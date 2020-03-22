Как Дыминский получил за футболиста-тинейджера миллион евро: откровения агента

Футбольный агент Олег Смалийчук рассказал о деталях исторического для Украины футбольного трансфера, который случился 5 лет назад, когда в испанскую "Севилью" из львовских "Карпат" за 1 млн евро перешел вингер Марьян Швед. На тот момент ему было 18 лет. Напомним, до Шведа украинских тинейджеров за миллион зарубежные клубы не покупали.

"На примере Шведа расскажу, что такое посредник и почему он посередине. Когда я познакомился с Марьяном и его отцом, уже видел, что он готов получить шанс в Испании. Мы приехали, посидели, пообщались. Я как агент себе его цену нарисовал. Не первый же день, плюс-минус рассчитываешь, – рассказал агент Олег Смалийчук. – У меня в голове была единичка. Звоним Мончи (спортивный директор "Севильи"), говорим: "Есть хороший футболист, посмотри". Мончи отправил скаутов, они посмотрели, перезванивает: "Что-то в нем есть. За сколько "Карпаты" продадут?". Говорю, что минимум за два миллиона. Мончи отвечает: "Да нет, ты что, сдурел? У меня таких денег нет". И бросил трубку. Приезжаю во Львов, прихожу к Дыминскому (почетному президенту "Карпат"), говорю: "Петр Петрович, максимум могу дать 500 тысяч". Дыминский: "Нет, я тебя даже слушать не хочу, иди отсюда". Пауза"

Марьян Швед / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

"Потом Мончи спрашивает: "Ну что, ты что-то сбил, разговаривал?". Говорю: "Сбил, он просит два с половиной, уже дошли до двух". Переговоры могут продолжаться неделю, месяц, год. В конце звоню Мончи: "Карпаты" согласились сбить до 1 млн". Приезжаю к Дыминскому: "Ну все, сделал для вас этот миллион", – продолжает Олег Смалийчук

Швед со спортивным директором "Севильи" Мончи

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"Петр Петрович рад – с 500 тысяч поднял до миллиона. Мончи рад – с двух миллионов сбил до одного. Футболист рад – поехал и получил шанс в хорошем чемпионате. Так работает этот бизнес", – подытожил агент Олег Смалийчук

Марьян Швед / Фото: Twitter

Напомним, в "Севилье" Марьян Швед не заиграл, а после успешного возвращения в "Карпаты" снова отправился в западный чемпионат, подписал контракт с шотландским "Селтиком". Но и там львовянин практически не играет – как мы писали ранее, летом Швед намерен покинуть "Селтик".

Смотрите, как Марьян Швед забивал в "Карпатах"

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