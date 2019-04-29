Как это было: 27 лет назад прошел первый матч сборной Украины по футболу

В товарищеском поединке украинцы в Ужгороде уступили Венгрии

Исторический матч.

29 апреля – день рождения сборной Украины по футболу. Именно в этот день в 1992 году наша команда провела свой первый официальный матч. В Ужгород приехали соседи – сборная Венгрии. На трибунах местного "Авангарда" собралось 13 000 зрителей. Украинцы уступили – 1:3. А автором исторического гола в нашей команде стал тогдашний форвард одесского "Черноморца" Иван Гецко, отличившийся на последней минуте матча.

Украина - Венгрия – 1:3

Голы: Гецко (90) - Шалои (61), Киприх (70, 84, пен)

Украина: Кутепов, Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цимбаларь, Шелепницкий, Саленко (Гецко, 59), Погодин (Сак, 56), Щербаков(Гусев, 69).

Главный тренер: В. Прокопенко.

Венгрия: Брокхаузер (Т-ш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Леринц (Ковач, 86), Лимпергер (Т-р Балог, 59), Киприх, Мартон (Иллеш, 82), Шалои (Пишонт, 74), Липчеи, Винце.

Главный тренер: И. Ензи.

Обзор матча Украина – Венгрия – 1:3

За прошедшие 27 лет сборная Украины играла на чемпионате мира 2006 года, где дошла до 1/4 финала, а также дважды не смогла выйти из группы на чемпионатах Европы – в 2002 и 2006 годах. В рейтинге ФИФА сборная Украины в апреле этого года занимала 27-е место.

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