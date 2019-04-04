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Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

Сегодня, 11:38

Лучшей командой планеты остается национальная сборная Бельгии

Украинцы сыграли вничью с чемпионами Европы
Украинцы сыграли вничью с чемпионами Европы. Фото: AFP
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5c2/a8b/5ca5c2a8b5bcc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5c2/a8b/5ca5c2a8b5bcc.jpg Футбол Лучшей командой планеты остается национальная сборная Бельгии

Сегодня ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. По сравнению с мартом сборная Украины поднялась на три позиции и занимает теперь 27-е место.

За этот период подопечные Андрея Шевченко сыграли два поединка отборочного турнира Евро-2020. Сначала сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Португалии, которая является действующим чемпионом континента.

А затем украинцы добыли трудную победу над Люксембургом. Долгое время счет был ничейным и лишь перед финальным свистком автогол принес победу Украине.

В тройке лучших изменений не произошло: первое место занимает Бельгия, второе – Франция, а третье – Бразилия.

ТОП-10 сборных мира в рейтинге ФИФА на 4 апреля:

  1. Бельгия – 1737
  2. Франция – 1734
  3. Бразилия – 1676
  4. Англия – 1647
  5. Хорватия – 1621
  6. Уругвай – 1613
  7. Португалия – 1607
  8. Швейцария -1604
  9. Испания – 1601
  10. Дания – 1586

Напомним, что УЕФА открыл дело против Жуниора Мораеса по требованию Люксембурга и Португалии. Соперники нашей команды по отбору на Евро-2020 считают, что украинцы нарушили регламент при натурализации бразильского форварда.

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Тег футбол, Сборная Украины, рейтинг ФИФА

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Сегодня|Спорт

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