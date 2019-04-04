Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Лучшей командой планеты остается национальная сборная Бельгии
Сегодня ФИФА обновила рейтинг национальных сборных. По сравнению с мартом сборная Украины поднялась на три позиции и занимает теперь 27-е место.
За этот период подопечные Андрея Шевченко сыграли два поединка отборочного турнира Евро-2020. Сначала сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Португалии, которая является действующим чемпионом континента.
А затем украинцы добыли трудную победу над Люксембургом. Долгое время счет был ничейным и лишь перед финальным свистком автогол принес победу Украине.
В тройке лучших изменений не произошло: первое место занимает Бельгия, второе – Франция, а третье – Бразилия.
ТОП-10 сборных мира в рейтинге ФИФА на 4 апреля:
- Бельгия – 1737
- Франция – 1734
- Бразилия – 1676
- Англия – 1647
- Хорватия – 1621
- Уругвай – 1613
- Португалия – 1607
- Швейцария -1604
- Испания – 1601
- Дания – 1586
Напомним, что УЕФА открыл дело против Жуниора Мораеса по требованию Люксембурга и Португалии. Соперники нашей команды по отбору на Евро-2020 считают, что украинцы нарушили регламент при натурализации бразильского форварда.
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