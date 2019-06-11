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Как Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории Словакии: обзор матча с Азербайджаном

11 июня, 21:17

Форвард "Далянь Ифана" забил за национальную команду 24 мяча

Лучший бомбардир в истории сборной Словакии
Лучший бомбардир в истории сборной Словакии. Фото: AFP

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик отметился дублем в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 с командой Азербайджана. Благодаря этому Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии с 24 голами, опередив прежнего рекордсмена Роберта Виттека (23). Чтобы установить рекорд, Гамшику пришлось провести 114 матчей за словацкую национальную команду.

31-летний Гамшик на протяжении 12 лет выступал за "Наполи", а в зимнее трансферное окно перешел в китайский клуб "Далянь Ифан".

Азербайджан – Словакия – 1:5
Голы: Шейдаев (29) – Лоботка (8), Куцка (27), Гамшик (30, 57), Ганцко (85)

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Еще один матч в этой группе состоится вечером. В 21:45 начнется поединок Венгрия – Уэльс.

Турнирная таблица

N

 Команды

ИВНПМО
1 СЛОВАКИЯ32017-26
2 ВЕНГРИЯ32015-46
3 ХОРВАТИЯ32015-46
4 УЭЛЬС21012-23
5 АЗЕРБАЙДЖАН30033-100

Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная Азербайджана, Евро-2020, сборная Словакии

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Источники:

Championat.ru , Сегодня|Спорт

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