Как Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории Словакии: обзор матча с Азербайджаном
Форвард "Далянь Ифана" забил за национальную команду 24 мяча
Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик отметился дублем в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 с командой Азербайджана. Благодаря этому Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии с 24 голами, опередив прежнего рекордсмена Роберта Виттека (23). Чтобы установить рекорд, Гамшику пришлось провести 114 матчей за словацкую национальную команду.
31-летний Гамшик на протяжении 12 лет выступал за "Наполи", а в зимнее трансферное окно перешел в китайский клуб "Далянь Ифан".
Азербайджан – Словакия – 1:5
Голы: Шейдаев (29) – Лоботка (8), Куцка (27), Гамшик (30, 57), Ганцко (85)
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Еще один матч в этой группе состоится вечером. В 21:45 начнется поединок Венгрия – Уэльс.
Турнирная таблица
Кстати, вчера в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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