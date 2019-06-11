Как Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории Словакии: обзор матча с Азербайджаном

Форвард "Далянь Ифана" забил за национальную команду 24 мяча

Лучший бомбардир в истории сборной Словакии. Фото: AFP

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик отметился дублем в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020 с командой Азербайджана. Благодаря этому Гамшик стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словакии с 24 голами, опередив прежнего рекордсмена Роберта Виттека (23). Чтобы установить рекорд, Гамшику пришлось провести 114 матчей за словацкую национальную команду.

31-летний Гамшик на протяжении 12 лет выступал за "Наполи", а в зимнее трансферное окно перешел в китайский клуб "Далянь Ифан".

Азербайджан – Словакия – 1:5

Голы: Шейдаев (29) – Лоботка (8), Куцка (27), Гамшик (30, 57), Ганцко (85)

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Еще один матч в этой группе состоится вечером. В 21:45 начнется поединок Венгрия – Уэльс.

Турнирная таблица