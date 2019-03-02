Как исландец привез пенальти в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Шахтер"

Исход поединка 20 тура чемпионата Украины решил гол с пенальти в исполнении Марлоса

"Шахтер" на выезде обыграл "Черноморец". Фото shakhtar.com.

Как исландец привез пенальти в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ad1/ed1/5c7ad1ed1a65d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ad1/ed1/5c7ad1ed1a65d.jpg 2019-03-02T21:05:44+02:00 Футбол Исход поединка 20 тура чемпионата Украины решил гол с пенальти в исполнении Марлоса

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" сохранил отрыв в семь очков от "Динамо" в турнирной таблице премьер-лиги. В субботу команда Паулу Фонсеки на выезде минимально обыграла "Черноморец" – 1:0. Гол на 76-й минуте забил Марлос, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за фол от новичка одесского клуба Арни Вильхамссона. Исландский нападающий вышел на замену, пошел обороняться и "скосил" с своей штрафной Сергея Болбата.

Обзор матча "Черноморец" – "Шахтер" – 0:1

"Черноморец" – "Шахтер" – 0:1 (0:0)

Гол: Марлос (76, с пенальти)

Желтые карточки: Рыжук (42), Литовченко (53), Аржанов (59) – Кривцов (65), Марлос (90)

Свой следующий матч "Шахтер" проведет 10 марта в Харькове против "Карпат", а "Черноморец" днем ранее на выезде сыграет с "Мариуполем".

Напомним, что ранее в субботу "Динамо" на выезде обыграло "Десну" на выезде со счетом 2:1. В этом поединке серьезную травму получил испанский нападающий Фран Соль, который не поможет киевлянам в поединках 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" (7 марта и 14 марта).

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