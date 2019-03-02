Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Как исландец привез пенальти в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Шахтер"

Сегодня, 21:05

Исход поединка 20 тура чемпионата Украины решил гол с пенальти в исполнении Марлоса

"Шахтер" на выезде обыграл "Черноморец". Фото shakhtar.com
"Шахтер" на выезде обыграл "Черноморец". Фото shakhtar.com.
Как исландец привез пенальти в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Шахтер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ad1/ed1/5c7ad1ed1a65d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ad1/ed1/5c7ad1ed1a65d.jpg Футбол Исход поединка 20 тура чемпионата Украины решил гол с пенальти в исполнении Марлоса

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" сохранил отрыв в семь очков от "Динамо" в турнирной таблице премьер-лиги. В субботу команда Паулу Фонсеки на выезде минимально обыграла "Черноморец" – 1:0. Гол на 76-й минуте забил Марлос, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен за фол от новичка одесского клуба Арни Вильхамссона. Исландский нападающий вышел на замену, пошел обороняться и "скосил" с своей штрафной Сергея Болбата.

Обзор матча "Черноморец" – "Шахтер" – 0:1

"Черноморец" – "Шахтер" – 0:1 (0:0)
Гол: Марлос (76, с пенальти)
Желтые карточки: Рыжук (42), Литовченко (53), Аржанов (59) – Кривцов (65), Марлос (90)

Свой следующий матч "Шахтер" проведет 10 марта в Харькове против "Карпат", а "Черноморец" днем ранее на выезде сыграет с "Мариуполем".

Напомним, что ранее в субботу "Динамо" на выезде обыграло "Десну" на выезде со счетом 2:1. В этом поединке серьезную травму получил испанский нападающий Фран Соль, который не поможет киевлянам в поединках 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" (7 марта и 14 марта).

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео голов, чемпионат Украины, Шахтер Донецк, Черноморец Одесса, пенальти, Марлос

Вы сейчас просматриваете новость " Как исландец привез пенальти в Одессе: обзор матча "Черноморец" – "Шахтер"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Морозы ударят с новой силой: названы даты

Мужа Скабеевой загнали в угол вопросом о жене

ВСУ в дребезги разгромили кобло оккупантов: кадры победы

Стала известна причина развода Ани Лорак

Евровидение-2019: MARUV сделала громкое заявление

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Афонские монахи покинули монастырь после визита епископа ПЦУ

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Пересчет пенсий: Рева сообщил о размерах доплат пенсионерам
Загрузка...

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

Сегодня, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Цыганский Король, обидевший Кличко, в пятый раз стал отцом

Вчера, 09:22

Сын Тайсона Фьюри родился на три недели раньше срока. "Но все прошло идеально"

Тренер, грозивший Ломаченко "убийством", снова наехал на украинца

28 февраля, 14:01

В лагере Теофимо Лопеса заявили, что бой с украинцем будет самым легким в карьере гондурасца

Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!

28 февраля, 11:57

Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

28 февраля, 10:14

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

Мэр Днепра сделал неожиданное заявление о Зеленском

6 признаков альфа-самца: как определить это с первого взгляда

Украина и Россия неожиданно поделили Азовское море