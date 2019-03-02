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"Ситуация очень тяжелая": Фран Соль пропустит матчи против "Челси" в Лиге Европы

Сегодня, 17:41

Испанский нападающий киевлян может остаться без футбола на два месяца

Фран Соль
Фран Соль.
"Ситуация очень тяжелая": Фран Соль пропустит матчи против "Челси" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/aa3/8ee/5c7aa38eefd49.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/aa3/8ee/5c7aa38eefd49.jpg Футбол Испанский нападающий киевлян может остаться без футбола на два месяца

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль получил серьезную травму в первом тайме поединка чемпионата Украины против "Десны" в Чернигове. В игровом эпизоде испанец рухнул на газон и схватился за плечо. Медики сразу же выбежали на поле и просигнализировали, что продолжить матч футболист не сможет. Игрока увезли в больницу прямо с арены. В эфире программы Тур Online на канале "Футбол 2" со ссылкой на тренерский штаб "Динамо" была озвучена информация, что травма Франа Соля достаточно серьезна. Испанца ждет обследование в Киеве, но, по предварительной информации, восстановление Соля займет примерно два месяца.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич на пресс-конференции после матча ответил на вопрос о ситуации с Солем так: "Очень тяжелая, к сожалению".

Напомним, что "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы дважды сыграет с "Челси". Первый матч пройдет 7 марта в Лондоне, ответный – 14 марта в Киеве.

Ранее букмекеры оценили шансы "Динамо" пройти "Челси" в Лиге Европы: они невысоки. Аналитики считают шансы киевлян пройти команду английской Премьер-лиги равными 23 процентам. 

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Тег травма, чемпионат Украины, Динамо Киев, Десна Чернигов, Фран Соль

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Источники:

Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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