Как "Карпаты" остались за пределами топ-6: обзор их поражения от "Львова"
Самый бразильский клуб Украины обыграл "Карпаты" в дерби при помощи автогола Ади
Завершилось львовское дерби на стадионе "Украина". "Карпаты" в 20-м туре УПЛ принимали "Львов" и проиграли – 0:1. На 37-й минуте боснийский защитник "Карпат" Ади Мехремич отметился автоголом, переправив мяч в свои ворота после подачи с фланга. Отметим, что матч дважды прерывался из-за фаер-шоу фанатов "Карпат". После этого поединка им не до веселья. Ведь, проиграв в дерби, "Карпаты" потеряли шансы на попадание в верхнюю шестерку по итогам первой части УПЛ.
ВИДЕО ГОЛА ФК "ЛЬВОВ" В МАТЧЕ С "КАРПАТАМИ"
Напомним, на кону в матче с "Карпатами" была дальнейшая судьба главного тренера ФК "Львов" Юрия Бакалова. Сообщалось, что самый бразильский клуб УПЛ может уволить наставника-украинца. У Бакалова якобы существуют разногласия с руководством клуба. Украинский специалист считает, что большинство футболистов-легионеров из Бразилии не соответствуют уровню команды. Бакалов недоволен, что многие украинские исполнители покинули клуб. Тренерский штаб фактически не влиял на трансферную политику "Львова".
Впрочем, сам Бакалов слухи о конфликте с руководством клуба отрицал.
Чемпионат Украины. Топ-10 трансферов зимы
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Как "Карпаты" остались за пределами топ-6: обзор их поражения от "Львова"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тренер "Зари" оштрафовал сам себя на 30 процентов зарплаты
Юрий Вернидуб наказал команду во главе с собой за разгромное поражение от "Динамо"