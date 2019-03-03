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Как "Карпаты" остались за пределами топ-6: обзор их поражения от "Львова"

Сегодня, 19:26

Самый бразильский клуб Украины обыграл "Карпаты" в дерби при помощи автогола Ади

"Карпаты" биты земляками. Фото fckarpaty.com
"Карпаты" биты земляками. Фото fckarpaty.com.
Как "Карпаты" остались за пределами топ-6: обзор их поражения от "Львова" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/c0e/1b7/5c7c0e1b7fb35.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/c0e/1b7/5c7c0e1b7fb35.png Футбол Самый бразильский клуб Украины обыграл "Карпаты" в дерби при помощи автогола Ади

Завершилось львовское дерби на стадионе "Украина". "Карпаты" в 20-м туре УПЛ принимали "Львов" и проиграли – 0:1. На 37-й минуте боснийский защитник "Карпат" Ади Мехремич отметился автоголом, переправив мяч в свои ворота после подачи с фланга. Отметим, что матч дважды прерывался из-за фаер-шоу фанатов "Карпат". После этого поединка им не до веселья. Ведь, проиграв в дерби, "Карпаты" потеряли шансы на попадание в верхнюю шестерку по итогам первой части УПЛ.

ВИДЕО ГОЛА ФК "ЛЬВОВ" В МАТЧЕ С "КАРПАТАМИ"

Напомним, на кону в матче с "Карпатами" была дальнейшая судьба главного тренера ФК "Львов" Юрия Бакалова. Сообщалось, что самый бразильский клуб УПЛ может уволить наставника-украинца. У Бакалова якобы существуют разногласия с руководством клуба. Украинский специалист считает, что большинство футболистов-легионеров из Бразилии не соответствуют уровню команды. Бакалов недоволен, что многие украинские исполнители покинули клуб. Тренерский штаб фактически не влиял на трансферную политику "Львова".

Впрочем, сам Бакалов слухи о конфликте с руководством клуба отрицал.

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Тег чемпионат Украины, Карпаты Львов , ФК Львов

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Сегодня|Спорт

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