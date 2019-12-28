Как тонущий "Вест Хэм" без Ярмоленко сыграет против рвущегося в Лигу чемпионов "Лестера"

Посмотрим, как сыграет "Вест Хэм" без Ярмоленко / Фото: AFP

Английские клубы Премьер-лиги на Новый год традиционно активизируются. Только вчера закончился 19-й тур, а сегодня проведут сразу несколько матчей уже следующего. Узнайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Англии.

В субботу в АПЛ проведут семь матчей, но среди них нет какого-то с яркой вывеской. Для украинских болельщиков не безынтересна встреча "Вест Хэма", за который выступает наш сборник Андрей Ярмоленко, с одним из лидеров – "Лестером". Правда, как мы сообщали, у Ярмоленко обнаружились новые проблемы со здоровьем и в ближайшее время он играть не будет.

Букмекеры отдают однозначное преимущество гостям из Лестера, занимающим второе место в Премьер-лиге. Коэффициент на их успех колеблется около 1.90, тогда как на хозяев аж 3.90 – примерно, как и на ничью. Лондонский клуб идет на 17-й позиции в чемпионате, всего на очко опережая "Астон Виллу", которая находится уже в зоне вылета. Так что неудача может стать для чилийского наставника лондонцев Мануэля Пеллегрини последней во главе команды, Как мы писали, журналисты сватают в "Вест Хэм" Дэвида Мойеса.

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Украинский транслятор Премьер-лиги, Setanta Sports, не показывает матч команды Ярмоленко. Не будет его на ТВ и в Англии. Начнется поединок в 19:30 по киевскому времени. Смотреть его можно через интернет или спутник на нескольких зарубежных каналах: Idman TV (Азербайджан), QazSport (Казахстан), Diema Sport 2 (Болгария), beIN Sports (Катар), Sport 1 (Израиль), ESPN Brasil.

Смотрите, как весной "Вест Хэм" в Лондоне разошелся с "Лестером" ничьей 2:2

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