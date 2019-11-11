Как украинцы проявили себя в Европе: гол Мили, шедевр Яремчука и наш арбитраж Лиги Европы

Артем Милевский забил очередной гол в чемпионате Беларуси / Фото: Instagram

Комментатор каналов "Футбол 1/Футбол 2" Кирилл Круторогов подводит итоги очередной футбольной недели для украинцев в Европе.

Еврокубки

В матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" Руслан Малиновский вышел на замену вместо Фройлера только на 84-й минуте при счете 1:1. У него был шанс принести "Аталанте" победу со штрафного на последних минутах, когда в ворота "горожан" вынужденно стал защитник Уокер. Но не удалось. Тем не менее, благодаря этой ничьи с лидером, бергамаски включились в борьбу за путевки в еврокубковую весну и обострили конкуренцию в группе "Шахтера".

Матч Лиги Европы "Базель" – "Хетафе" (2:1) обслужила украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко. В конце первого тайма был назначен пенальти в ворота швейцарцев. Обошлось без резонанса. Бойко показал всего три желтые карточки за 90 минут.

"Ференцварош" Сергея Реброва расписал сухую ничью с московским ЦСКА и не воспользовался возможностью опередить "Лудогорец", который был уничтожен "Эспаньолом" (0:6), чтобы вырваться на второе место группы Н. Игнатенко, Харатин и Зубков провели игру в полном объеме.

"Гент", проигрывая "Вольфсбургу" 0:1 в течение получаса, отыгрался, когда красавцем-голом отличился Роман Яремчук, после чего бельгийцы додавили немцев и вырвали победу на его поле (3:1). Портал Whoscored признал Игоря Пластуна лучшим игроком матча с оценкой 8.5. Он отыграл со стартового до финального свистка, а Яремчук был заменен на 81-й минуте. После четвертого тура "Гент" возглавил квартет I, который замыкает наша "Александрия", имея одинаковое количество очков с "Сент-Этьеном" (по 3).

Реклама

Артем Сухоцкий вышел на замену в футболке "Слована" в игре с "Вулверхэмптоном" на 70-й минуте. Увы, с его позиции случился проход и нацеленная передача на автора единственного гола – Рауля Хименеса уже в компенсированное ко втором тайму время. У команды из Братиславы 4 очка, и они опережают "Бешикташ", "волки" набрали 9 баллов, "Брага" – 10.

"Астана" Романа Григорчука снова была разгромлена "АЗ" (0:5) и лишилась шансов на весну в Лиге Европы.

Марьян Швед прилетел с "Селтиком" на матч против "Лацио", но в заявку не попал. Его команда победила 2:1 и обеспечила себя путевкой в следующий раунд.

Чемпионат Англии

Андрей Ярмоленко остался в запасе в выездном матче против "Бернли", но вышел на замену уже на 20-й минуте. К тому моменту его "Вест Хэм" уступал 0:1, но пропустил еще дважды и проиграл (0:3). За время на поле украинец нанес три удара, два из которых в створ и отдал 23 паса, 83% которых достигли адресата.

Чемпионат Италии

Руслан Малиновский попал в стартовый состав "Аталанты" на матч с "Сампдорией". На 73-й минуте он получил вторую желтую и покинул поле. От Whoscored получил самый низкий бал среди всех участников матча (5.4). Хотя до удаления украинец был одним из самых заметных игроков команды. Он успел нанести четыре удара, все из-за пределов штрафной (3 в створ) и отдать 28 пасов (точность всего 71%). Команды обошлись без голов и после 12 туров бергамаски идут на 5-й позиции Серии А. Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини на эмоциях проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.

Реклама

Евгений Шахов вышел на замену в матче "Лацио" – "Лечче" только на 70-й минуте, к тому моменту его команда проигрывала 1:2. Украинец нанес один точный удар и отдал шесть из шести точных передач. Но на результат не повлиял, хотя команды успели забить еще. В итоге – 4:2 в пользу римлян. Серия "Лечче" без побед в чемпионате Италии достигла уже семи туров.

Чемпионат Бельгии

"Гент" на выезде обыграл "Генк" (2:0). Пластун, Безус и Яремчук вышли в основе. Для Романа Яремчука этот матч стал 100-м в футболке бельгийской команды. Он отличился ассистом во втором голе. Провел на поле 82 минуты, Безус был заменен на 54-й, Пластун отыграл в полном объеме.

Чемпионат Венгрии

"Ференцварош" в гостях уничтожил "Дебрецен" (6:1). Сергей Ребров снова выпустил в основном составе трио украинцев и заменил Зубкова на 72-й минуте, остальные сыграли до финального свистка. Харатин выдал ассист на 87-й минуте. Их команда идет на втором месте, имея одинаковое количество очков с "Фехерваром", но имея игру в запасе.

"Фехервар" в последнем туре на выезде одолел "Ракоци" (2:0). Иван Петряк сыграл 81 минуту и в дебюте встречи заработал пенальти, который реализовал партнер, с чего и начался их путь к победе.

Чемпионат Дании

Яковенко-младшего не остановить – Юрий забил в пятом матче чемпионата подряд! В выездном матче против "Брондбю" украинский нападающий отличился на 75-й минуте при счете 0:2 и подарил своей команде надежду на спасение. Но на большее "Эсбьерг" не хватило (1:2). Команда проиграла, продлила серию без побед до шести матчей и идет на предпоследнем месте датской Суперлиги.

Первый гол в чемпионате Дании с апреля 2018-го и дебютный в футболке "Сеннерйюска", за который играет на правах аренды, забил Артем Довбик. 22-летний нападающий, пропустивший практически весь прошлый сезон из-за травмы крестообразной связки колена, отличился голом впервые после восстановления.

Чемпионат Беларуси

"Динамо" из Бреста с Милевским, Нойком и Хобленко в основе во втором туре кряду расписали ничью и не воспользовались возможностью досрочно оформить чемпионство. Преградой для них стала "Ислочь" (1:1). Интересно, что единственный гол, свой четвертый в нынешнем розыгрыше чемпионата, забил Артем Милевский. После паузы ФИФА у брестской команды с тремя украинцами матчи против "Витебска" и минского "Динамо".

Чемпионат Казахстана

Розыгрыш местного чемпионата завершен, и украинец Адеринсола Эссеола стал лучшим бомбардиром турнира! Правда, он вместе с игроком "Астаны" Томашовым забил по 19 голов. Эссеола отличился в последнем туре, в котором его команда обыграла "Атырау" (2:1). "Кайрат" финишировал вторым, отстав от чемпиона лишь на одно очко.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама