Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Какое благородство! Из-за просроченных медкарт клуб украинца мог утопить конкурента, но не подал протест

17 июля, 10:51

Елена Павлова Елена Павлова

АЕК пожертвовал своим местом в Лиге чемпионов

Развязка в чемпионате Греции по футболу получилась невероятно драматичной. В предпоследнем туре встречались два претендента на второе место, которое позволяет пройти в квалификацию Лиги чемпионов. АЕК, за который выступает украинец Дмитрий Чигринский не сумел обыграть ПАОК (0:0) и за тур до конца первенства отстает на три очка. Однако на этом история не закончилась.

Реклама

Читайте также: Серебряная голова украинца: смотрите, как Чигринский забивает в прыжке и тормозит конкурентов

После матча выяснилось, что у 12 игроков ПАОКа оказались просроченными медицинские карты, что и зафиксировал резервный судья – сообщил sport24.gr. У АЕКа было 48 часов на подачу протеста. В случае его удовлетворения клуб из города Салоники получил бы техническое поражение и штраф в размере от 8 до 40 тысяч евро, а команда Чигринского попала в зону Лиги чемпионов.

Партнеры поздравляют Дмитрия Чигринского/Фото AEK FC/ΠΑΕ ΑΕΚ

Партнеры поздравляют Дмитрия Чигринского/Фото AEK FC/ΠΑΕ ΑΕΚ

Реклама

Тем не менее АЕК решил не подавать протест против ПАОКа, руководствуясь спортивными принципами. А "Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции – 45-й раз в истории. Отметим, что по ходу турнира украинский футболист за 25 миллионов евро перенес сотрясение мозга.

Смотрите, как ПАОК выступал в еврокубках

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протест просрочка Дмитрий Чигринский чемпионат Греции ПАОК АЕК Греция медкарты

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"На трибунах дети 6 лет. Водитель – без маски": тотальное нарушение карантина в украинском футболеФутбол
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Финал Кубка Украины: онлайн матча
Финал Кубка Украины: онлайн матча "Динамо" – "Ворскла"Футбол
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносят
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносятФутбол
ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла Круторогова
ТОП-5 футбольных битв уикенда. Подкаст и прогноз от Кирилла КрутороговаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять