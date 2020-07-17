Какое благородство! Из-за просроченных медкарт клуб украинца мог утопить конкурента, но не подал протест

Развязка в чемпионате Греции по футболу получилась невероятно драматичной. В предпоследнем туре встречались два претендента на второе место, которое позволяет пройти в квалификацию Лиги чемпионов. АЕК, за который выступает украинец Дмитрий Чигринский не сумел обыграть ПАОК (0:0) и за тур до конца первенства отстает на три очка. Однако на этом история не закончилась.

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После матча выяснилось, что у 12 игроков ПАОКа оказались просроченными медицинские карты, что и зафиксировал резервный судья – сообщил sport24.gr. У АЕКа было 48 часов на подачу протеста. В случае его удовлетворения клуб из города Салоники получил бы техническое поражение и штраф в размере от 8 до 40 тысяч евро, а команда Чигринского попала в зону Лиги чемпионов.

Партнеры поздравляют Дмитрия Чигринского/Фото AEK FC/ΠΑΕ ΑΕΚ

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Тем не менее АЕК решил не подавать протест против ПАОКа, руководствуясь спортивными принципами. А "Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции – 45-й раз в истории. Отметим, что по ходу турнира украинский футболист за 25 миллионов евро перенес сотрясение мозга.

Смотрите, как ПАОК выступал в еврокубках

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