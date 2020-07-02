Серебряная голова украинца: смотрите, как Чигринский забивает в прыжке и тормозит кокурентов

Украинский защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский результативно провел матч 31-го тура греческой Суперлиги против ПАОКа. Ранее мы сообщали, что украинский футболист снова попал в список худших покупок Гвардиолы.

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Чигринский на 42-й минуте при подаче с углового воспользовался ошибкой вратаря и головой отправил мяч в ворота. А потом с улыбкой потирал лоб, принимая поздравления от партнеров. Таким образом Дмитрий открыл счет в матче, который его команда впоследствии выиграла со счетом 2:0. Для 33-летнего Чигринского это уже второй гол в нынешнем сезоне. При этом первый он забил в сентябре тому же ПАОКу.

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Смотрите обзор матча и гол украинского защитника

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Благодаря этой победе АЕК в борьбе за "серебро" догнал ПАОК в турнирной таблице, и теперь команды делят второе-третье места, набрав по 59 очков. Правда, АЕК опережает конкурента по дополнительным показателям. А "Олимпиакос" уже досрочно стал чемпионом Греции – 45 раз в истории. У пирейской команды уже 81 балл. Отметим, что по ходу турнира украинский футболист за 25 миллионов евро перенес сотрясение мозга.

Дмитрий Чигринский/Фото AEK FC/ΠΑΕ ΑΕΚ

Напомним, что в АЕК Чигринский перешел из "Днепра" в 2016 году, а до этого защищал цвета донецкого "Шахтера" и "Барселоны". Украинец даже попал в сборную с Ибрагимовичем и Коутиньо.

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