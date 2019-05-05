Капитан "Челси" Гари Кэхилл покидает клуб: "Смотреть за играми с трибун – это то, чего я не ожидал"

"Ухожу с высоко поднятой головой": ветеран"Челси" объявил об уходе из клуба и раскритиковал тренера Сарри

Гари Кэхилл. Фото: Instagram

Капитан "Челси" Гари Кэхилл заявил о том, что покинет лондонский клуб по окончании сезона. 33-летний футболист выступает за "Челси" с 2012 года, проведя за клуб 289 матчей и выиграв 7 трофеев. Однако в сезоне-2018/19 главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ни разу не выпустил Гари в стартовом составе команды в матче АПЛ. Последние из 7 матчей, сыгранных Кэхиллом за "Челси" в сезоне-2018/19, пришлись на Лигу Европы и были сыграны в ноябре 2018 года.

"Если посмотреть на общую картину, а не на конкретно этот сезон, я думаю, мы с "Челси" были хороши друг для друга. Клуб дал мне возможность для самовыражения на самой высоком уровне, а я отдавал все свои силы за клуб и за эту футболку, когда играл. Мне посчастливилось оказаться во многих успешных командах, которые выиграли много трофеев. Для меня было большой честью играть в команде "Челси" с такими легендарными игроками, как Эшли Коул, Дидье Дрогба, Петр Чех, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард. Этот список можно продолжить. Все мои лучшие футбольные годы пришлись на последние шесть или семь лет.

Но посмотрите на игроков, которые приезжали и задерживались на один или два года – быть игроком такого клуба, как "Челси", может быть очень трудно. Это безжалостная среда, вы тонете или плаваете. Половина успеха – способности, вторая половина – менталитет. Ты должен уметь справляться со сложностями. Сезон-2018/19 был действительно ужасным для меня лично. Но он будет просто стерт из моей головы, когда я покину "Челси". Моим последним воспоминанием будет победа в финале Кубка Англии в прошлом сезоне.

Этот сезон был очень сложным. Я постоянно играл за "Челси" в течение предыдущих шести сезонов, я выиграл с "Челси" все, поэтому смотреть за играми с трибун – это то, чего я не ожидал.

Я знаю, как работает весь клуб, у меня хорошие отношения со всеми игроками и персоналом, и все же ничего из этого не было использовано. Если тренер не использует игрока, любого игрока, в течение двух, трех, четырех игр, ему не нужно объяснять причину, но если доходит до восьми или девяти игр, то нужно объяснить ситуацию. Что происходит? Но тренер (Маурицио Сарри) этого не сделал. Я вижу некоторые ситуации с игроками, которые выигрывали титул с "Челси", не только со мной, и эти ситуации были просто неправильными. Мне очень трудно уважать кого-то, кто не уважает то, чего некоторые из нас добились в клубе.

Люди говорят, что моя карьера подходит к концу, но для меня это совсем не так.

Я на 100 процентов уверен, что легко проведу еще три или четыре сезона, если смотреть на то, как я слежу за собой, за своей формой.

Я готов уйти (из "Челси"), и я покидаю этот клуб, благодарный всем игрокам, сотрудникам и болельщикам, которые так мне помогли, и я ухожу с высоко поднятой головой", – цитирует Кэхилла The Telegraph.

Отметим, что "Челси" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов и в 37 туре чемпионата Англии примет "Уотфорд".

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