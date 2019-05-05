Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Капитан "Челси" Гари Кэхилл покидает клуб: "Смотреть за играми с трибун – это то, чего я не ожидал"

5 мая, 11:06

"Ухожу с высоко поднятой головой": ветеран"Челси" объявил об уходе из клуба и раскритиковал тренера Сарри

Гари Кэхилл
Гари Кэхилл. Фото: Instagram

Капитан "Челси" Гари Кэхилл заявил о том, что покинет лондонский клуб по окончании сезона. 33-летний футболист выступает за "Челси" с 2012 года, проведя за клуб 289 матчей и выиграв 7 трофеев. Однако в сезоне-2018/19 главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ни разу не выпустил Гари в стартовом составе команды в матче АПЛ. Последние из 7 матчей, сыгранных Кэхиллом за "Челси" в сезоне-2018/19, пришлись на Лигу Европы и были сыграны в ноябре 2018 года.

"Если посмотреть на общую картину, а не на конкретно этот сезон, я думаю, мы с "Челси" были хороши друг для друга. Клуб дал мне возможность для самовыражения на самой высоком уровне, а я отдавал все свои силы за клуб и за эту футболку, когда играл. Мне посчастливилось оказаться во многих успешных командах, которые выиграли много трофеев. Для меня было большой честью играть в команде "Челси" с такими легендарными игроками, как Эшли Коул, Дидье Дрогба, Петр Чех, Джон Терри и Фрэнк Лэмпард. Этот список можно продолжить. Все мои лучшие футбольные годы пришлись на последние шесть или семь лет.

Но посмотрите на игроков, которые приезжали и задерживались на один или два года – быть игроком такого клуба, как "Челси", может быть очень трудно. Это безжалостная среда, вы тонете или плаваете. Половина успеха – способности, вторая половина – менталитет. Ты должен уметь справляться со сложностями. Сезон-2018/19 был действительно ужасным для меня лично. Но он будет просто стерт из моей головы, когда я покину "Челси". Моим последним воспоминанием будет победа в финале Кубка Англии в прошлом сезоне.

Этот сезон был очень сложным. Я постоянно играл за "Челси" в течение предыдущих шести сезонов, я выиграл с "Челси" все, поэтому смотреть за играми с трибун – это то, чего я не ожидал.

Я знаю, как работает весь клуб, у меня хорошие отношения со всеми игроками и персоналом, и все же ничего из этого не было использовано. Если тренер не использует игрока, любого игрока, в течение двух, трех, четырех игр, ему не нужно объяснять причину, но если доходит до восьми или девяти игр, то нужно объяснить ситуацию. Что происходит? Но тренер (Маурицио Сарри) этого не сделал. Я вижу некоторые ситуации с игроками, которые выигрывали титул с "Челси", не только со мной, и эти ситуации были просто неправильными. Мне очень трудно уважать кого-то, кто не уважает то, чего некоторые из нас добились в клубе.

Люди говорят, что моя карьера подходит к концу, но для меня это совсем не так.

Я на 100 процентов уверен, что легко проведу еще три или четыре сезона, если смотреть на то, как я слежу за собой, за своей формой.

Я готов уйти (из "Челси"), и я покидаю этот клуб, благодарный всем игрокам, сотрудникам и болельщикам, которые так мне помогли, и я ухожу с высоко поднятой головой", – цитирует Кэхилла The Telegraph.

Отметим, что "Челси" ведет борьбу за зону Лиги чемпионов и в 37 туре чемпионата Англии примет "Уотфорд".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футболист, чемпионат Англии, Челси Лондон

Вы сейчас просматриваете новость " Капитан "Челси" Гари Кэхилл покидает клуб: "Смотреть за играми с трибун – это то, чего я не ожидал"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Как развить силу в руках: упражнения

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Назван самый полезный суп

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

10 культовых фильмов, расширяющих сознание

Звезды РФ, которые не смогли жить за границей

6 способов ускорить обмен веществ для похудения

Нардеп потроллил пропагандистку Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Видео

"Динамо" – "Александрия", бразильское дерби в Харькове и другие матчи 27 тура Премьер-лиги

Вчера, 21:37

Киевляне потеряли очки, а "Шахтер" забил пять голов и оторвался на девять очков

Мальчишник в Вегасе: Виталий Кличко провел ночь с Ленноксом Льюисом

Вчера, 13:13

"Я – чемпион!": легендарный британец напомнил украинцу, кто победил в их битве титанов 16 лет назад

Бывшую невесту Кличко избил ее новый бойфренд

Вчера, 10:15

На Хайден Панеттьери поднял руку актер Брайан Хикерсон. Его упрятали за решетку и выпустили под залог в 50 тысяч долларов

Такого мир еще не знал: стало известно об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих

Вчера, 09:30

Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги

"Что не так?": агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича

2 мая, 12:17

Представитель Супряги заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Самое милое животное на Земле

Растаможку ''еврономеров'' упростили: как будет работать