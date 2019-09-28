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Капитан "Манчестер Сити" под надзором Зинченко установил уникальный рекорд Премьер-лиги

28 сентября, 23:43

Испанский футболист продолжает штамповать рекорды в составе "МанСити"

Давид Сильва

Давид Сильва / Фото: AFP

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 3:1. В стартовом составе команды вышел украинец Александр Зинченко, пропустивший два предыдущих матча своей команды.

Для полузащитника "горожан" Давида Сильвы победа стала 200-й в английской Премьер-лиге. Для достижения этого показателя испанцу достаточно было провести 289 матчей. Таким образом, 33-летний хавбек достиг отметки в 200 побед быстрее всех в истории Премьер-лиги.

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Сильва перешел в "Манчестер Сити" летом 2010 года из "Валенсии". Сумма трансфера составила 28,75 млн евро. В составе клуба из Манчестера он принял участие более чем в 400 матчах, забил 72 гола и отдал 134 результативные передачи. С "Манчестер Сити" он четыре раза становился победителем английской Премьер-лиги. Контракт игрока с английским клубом действителен до лета 2020 года.

Ранее мы писали, что испанский футболист стал рекордсменом "Манчестер Сити" в Премьер-лиге. Еще в январе Сильва установил рекорд "Манчестер Сити" по количеству матчей во внутреннем чемпионате.

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Смотрите, как Давид Сильва забивает за "Манчестер Сити":

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Источник: Championat.ru

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