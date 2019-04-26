Капитан "Реала" собрал полтора миллиона на благотворительность одним постом в соцсети
Испанский футболист был назначен послом доброй воли UNICEF в 2014 году
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поучаствовал в кампании в поддержку благотворительной организации Unicef. Испанский футболист часто участвует в благотворительных акциях. В 2014 году он был назначен послом доброй воли UNICEF.
"Вакцины спасают от 2 до 3 миллионов жизней каждый год. За каждый лайк Gates Foundation пожертвует Unicef 1 $", – написал Рамос в своем Instagram, прикрепив фотографию с ребенком на руках.
За день пост собрал почти 1,5 миллиона лайков.
33-летний Рамос перешел в "Реал" летом 2005 года из "Севильи". Сумма трансфера составила 27 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором шести забитых мячей. Его контракт с "Королевским клубом" действует до лета 2021 года.
Напомним, что в начале января 2019 года Серхио Рамос провел 800-й матч в карьере. Капитан "Реала" начинал свою карьеру в "Севилье".
Кстати, накануне Нового года Серхио Рамос установил личное достижение. Капитан "Реала" впервые в карьере не заработал ни одного удаления за год. В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.
Но в этом году он наверстал упущенное. В недавнем матче капитан "Реала" заработал 25-е удаление во всех турнирах и 20-е в Примере – он стал самым грубым игроком в истории чемпионата Испании.
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