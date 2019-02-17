Самый грубый футболист в истории чемпионата Испании: новый рекорд Серхио Рамоса

Капитан "Реала" заработал 25-е удаление во всех турнирах и 20-е в чемпионате Испании

Серхио Рамос. Фото: AFP

Самый грубый футболист в истории чемпионата Испании: новый рекорд Серхио Рамоса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/97f/ffa/5c697fffa3e66.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/97f/ffa/5c697fffa3e66.jpg 2019-02-17T17:43:44+02:00 Футбол Капитан "Реала" заработал 25-е удаление во всех турнирах и 20-е в чемпионате Испании

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос стал первым игроком в истории высшей лиги чемпионата Испании по футболу (Примеры), которому удалось получить 20 красных карточек. На 90-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (1:2) капитан столичного клуба получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Рамосу принадлежит рекорд по количеству красных карточек в первенстве страны, а всего на его счету 25 удалений во всех турнирах (Кубок Испании, еврокубки).

Напомним, что в начале января 2019 года Серхио Рамос провел 800-й матч в карьере. Капитан "Реала" начинал свою карьеру в "Севилье".

Кстати, накануне Нового года Серхио Рамос установил личное достижение. Капитан "Реала" впервые в карьере не заработал ни одного удаления за год. В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.

Миллионы болельщиков по всей планете были бы рады, если бы арбитр удалил грубияна в финале Лиги чемпионов в Киеве, когда Рамос умышленно схватил за руку Мохамеда Салаха и нанес ему травму.

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