Самый грубый футболист в истории чемпионата Испании: новый рекорд Серхио Рамоса
Капитан "Реала" заработал 25-е удаление во всех турнирах и 20-е в чемпионате Испании
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос стал первым игроком в истории высшей лиги чемпионата Испании по футболу (Примеры), которому удалось получить 20 красных карточек. На 90-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (1:2) капитан столичного клуба получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Рамосу принадлежит рекорд по количеству красных карточек в первенстве страны, а всего на его счету 25 удалений во всех турнирах (Кубок Испании, еврокубки).
Напомним, что в начале января 2019 года Серхио Рамос провел 800-й матч в карьере. Капитан "Реала" начинал свою карьеру в "Севилье".
Кстати, накануне Нового года Серхио Рамос установил личное достижение. Капитан "Реала" впервые в карьере не заработал ни одного удаления за год. В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.
Миллионы болельщиков по всей планете были бы рады, если бы арбитр удалил грубияна в финале Лиги чемпионов в Киеве, когда Рамос умышленно схватил за руку Мохамеда Салаха и нанес ему травму.
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