Капитана "Динамо" включили в список лучших молодых игроков Лиги Европы

Цыганков забил три гола и сделал четыре результативные передачи в прошлом еврокубковом сезоне

Официальный сайт УЕФА включил капитана киевского "Динамо" Виктора Цыганкова в список лучших молодых игроков завершившегося розыгрыша Лиги Европы. Напомним, в финвале турнира мадридский "Атлетико" разгромил французский "Марсель" благодаря дублю Антуана Гризманна и голу Габи. Смотреть голы "Атлетико" – "Марсель" 3:0 можно на нашем сайте.

Цыганков провел в Лиге Европы 2017/2018 девять матчей с учетом квалификации, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

"Бывший тренер киевлян Сергей Ребров не раз называл Цыганкова будущим "Динамо". Родившийся в Израиле вингер часто удостаивается сравнений с Гаретом Бейлом", – охарактеризовал украинца сайт УЕФА.

Интересно, что стоимость Цыганкова на авторитетном портале transfermarkt с января 2018 года выросла вдвое – с 4 до 8 миллионов евро. В СМИ уже пишут об интересе к 20-летнему футболисту со стороны итальянской "Ромы".

Всего в текущем сезоне Цыганков провел за "Динамо" 39 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 13 результативных передач.

Кроме динамовца, УЕФА включил в символическую сборную Джанлуиджи Доннарумму, Патрика Кутроне (оба – "Милан"), Адемолу Лукмена ("Эвертон"), Уссема Ауара, Тонги Ндомбеле (оба – "Лион"), Эшли Мэйтлэнда-Найлса ("Арсенал"), Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Амаду Айдара ("Зальцбург"), Микеля Оярсабаля ("Реал Сосьедад"), Александра Головина (ЦСКА) и Родри Эрнандеса ("Вильяреал").