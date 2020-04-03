Карантин футбольного комментатора: поиски позитива и эмоции для бутерброда

Карантин. Помню это слово со школы. В моем детстве его вводили неоднократно: из-за аномально холодных зим или распространения гриппа. Тогда это было лишней возможностью побыть дома вместо уроков. Тогда это воспринималось с радостью. Так было в детстве. Никогда бы не подумал, что снова буду на карантине уже во взрослом возрасте.

Сейчас карантин воспринимается совершенно по-другому. С огромной тревогой. Из-за болезненной неопределенности, когда никто в мире не знает, что будет дальше и когда ситуация изменится, а жизнь пойдет так как, к примеру, пару месяцев назад. Помните, как много мы говорили о том, что в этом году зима совершенно не такая, как всегда? – бесснежная, не сырая, достаточно теплая, и как это классно, потому что совершенно незаметно и ненавязчиво произойдет переход из осени в весну. А по факту все не так – у нас не было зимы, а теперь у нас нет и весны. Она есть у природы, но не у нас.

Отмечу главный момент из графика жизни футбольного комментатора. В дни матчей, работы в студии, озвучивании программ, на выходных, праздниках или в отпуске комментатор практически все время находится в поиске информации. Это что-то мощнее, чем привычка. Это обновление ленты в соцсетях и постоянный мониторинг избранных СМИ: украинских и зарубежных. Это происходит непроизвольно – разбор новостей и материалов на нужные и ненужные, которые можно каким-то образом использовать в работе или нет. Собственно, сейчас, на карантине, этот уклад никуда не делся, он уже закоренел в нас.

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Только, представьте, теперь вместо заголовков вроде: "Неймар вернется в Барселону", "Месси побил очередной рекорд", "Ливерпуль" уверенно мчится к долгожданному чемпионству" отовсюду: "коронавирус", "коронавирус", "коронавирус", "умерло столько-то", "зараженных столько-то", "самый большой кризис в истории", "кризис", "катастрофа"… Причем, особенно в соцсетях, эту информацию коверкают, переиначивают, не проверяют, сами того не понимая, активно постят фейки, или же заново и заново вчерашние и позавчерашние трагические новости, от которых ты еще не успел отойти…

Абстрагироваться, отключить телефон, интернет, взять книгу, наконец-то заняться испанским или скачать лучшие кинокомедии в истории не получается. Привычка – постоянно быть в курсе событий – очень бьет по психике. Деморализует. Приводит к апатии – материалы не пишутся, книги не читаются, сериалы не смотрятся. Новости, новости, новости… А там, в основном, негатив.

Во время карантина и отсутствия "живого спорта" в эфир нашего канала "Футбол 1" каждый вечер по будням выходит программа #залишайсязФутболом. На мой взгляд, очень нужный и правильный проект! Четверо меняющихся участников, среди которых наши ведущие, журналисты, комментаторы, эксперты, известные гости обсуждают ситуацию, которая происходит в мировом и украинском футболе. К обсуждению подключаются интересные собеседники из разных точек планеты по Skype. Часовой эфир пролетает незаметно. Не говорить о футболе нельзя.

Если не говорить о футболе, можно сразу готовиться к концу света. Футбол жил, жив и будет жить, он обязательно вернется! Просто сейчас на вынужденной паузе.

Мы стараемся находить позитивное и ежедневно подаем статистику количества выздоровевших от covid-19 людей! Мы призываем оставаться дома, соблюдать гигиену и оставаться с футболом. Иногда я принимаю участие в студии, в остальные дни с удовольствием смотрю программу и дискутирую с коллегами по ту сторону экрана от них.

Также в эфире наших каналов Футбол1/Футбол2/Футбол3 в период карантина можно насладиться класснейшими ретро-матчами. Вы можете увидеть лучшие поединки в еврокубках с участием "Шахтера", "Динамо", "Металлиста", "Днепра", лучшие матчи в истории нашего чемпионата, лучшие матчи Лиги чемпионов. Просматривая их, вы непроизвольно будете вспоминать, какими были вы сами и ваш мир в тот период времени. Уверяю, приступ ностальгии гарантирован! И это классное чувство!

Важно думать о хорошем, важно из кучи негатива отделять песчинки позитивного. Важно радоваться тому, что рядом близкие, они, к счастью, в порядке.

Что приближается настоящая весна. И пускай насладиться ей получается пока что только с балкона или из окна – ничего, главное – выстоять. Дальше будет лето, осень, зима и новая весна!

Каждый вечер на своей странице в Twitter я выкладываю статистику количества восстановившихся от covid-19 людей в той или иной стране. Она дает надежду, что все будет хорошо!

И, конечно, призываю беречь себя и своих близких, придерживаться карантина и сохранять голову холодной, а еще, конечно, триматися позитивної хвилі! Ну а чтобы вообще не заскучать и не потерять комментаторскую практику, решил записать вот такое видео – комментировать можно и дома, и даже процесс приготовления бутерброда, и поучаствовать в этом может каждый желающий!

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