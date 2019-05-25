"Карпаты" и "Олимпик" выдали суперрезультативную ничью в чемпионате Украины

Львовяне выигрывали 3:1 за 15 минут до завершения поединка, но не смогли удержать победный счет

"Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью - 3:3. Фото ФК "Карпаты".

В предпоследнем туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью. Поединок в субботу прошел на стадионе "Украина" во Львове и порадовал зрителей забитыми голами – 3:3.

Гости первыми открыли счет – отличился сенегальский нападающий "Олимпика" Матар Дийе. "Карпаты" отыгрались усилиями камерунского полузащитника Мартина Хонгла. Во втором тайме Сергей Мякушко оформил дубль в ворота донецкого клуба (один из голов был забит с пенальти) и сделал счет 3:1. До конца матча оставалось чуть больше десяти минут и казалось, что победа – за львовянами. Но гости нашли в себе силы отыграться – забивали Алексей Гай (83) и Матар Дийе (89).

После этого матча в активе "Карпат" стало 30 очков – команда находится в зоне "стыковых" матчей за право остаться в Премьер-лиге. "Олимпик" набрал 33 очка.

"Карпаты" – "Олимпик" – 3:3 (1:1)

Голы: Хонгла (16), Мякушко (75), Мякушко (77, с пен) – Матар Дийе (3), Гай (83), Матар Дийе (89)

Напомним, что победу в чемпионате Украины сезона 2018/19 одержал "Шахтер": команда гарантировала себе титул за три тура до окончания первенства. Кроме того, "горняки" стали победителями Кубка Украины, обыграв в финале перволиговый "Ингулец" со счетом 4:0.

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