Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Карпаты" и "Олимпик" выдали суперрезультативную ничью в чемпионате Украины

25 мая, 19:09

Львовяне выигрывали 3:1 за 15 минут до завершения поединка, но не смогли удержать победный счет

"Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью - 3:3. Фото ФК "Карпаты"
"Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью - 3:3. Фото ФК "Карпаты".

В предпоследнем туре чемпионата Украины по футболу "Карпаты" и "Олимпик" сыграли вничью. Поединок в субботу прошел на стадионе "Украина" во Львове и порадовал зрителей забитыми голами – 3:3.

Гости первыми открыли счет – отличился сенегальский нападающий "Олимпика" Матар Дийе. "Карпаты" отыгрались усилиями камерунского полузащитника Мартина Хонгла. Во втором тайме Сергей Мякушко оформил дубль в ворота донецкого клуба (один из голов был забит с пенальти) и сделал счет 3:1. До конца матча оставалось чуть больше десяти минут и казалось, что победа – за львовянами. Но гости нашли в себе силы отыграться – забивали Алексей Гай (83) и Матар Дийе (89).

После этого матча в активе "Карпат" стало 30 очков – команда находится в зоне "стыковых" матчей за право остаться в Премьер-лиге. "Олимпик" набрал 33 очка.

"Карпаты" – "Олимпик" – 3:3 (1:1)
Голы: Хонгла (16), Мякушко (75), Мякушко (77, с пен) – Матар Дийе (3), Гай (83), Матар Дийе (89)

Напомним, что победу в чемпионате Украины сезона 2018/19 одержал "Шахтер": команда гарантировала себе титул за три тура до окончания первенства. Кроме того, "горняки" стали победителями Кубка Украины, обыграв в финале перволиговый "Ингулец" со счетом 4:0.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Карпаты Львов , Олимпик Донецк

Вы сейчас просматриваете новость " "Карпаты" и "Олимпик" выдали суперрезультативную ничью в чемпионате Украины". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

4 вопроса мужчине, которые должны быть у одинокой женщины

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?

Назван самый полезный суп

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Как желатин спасает наши суставы

Когда с венами проблемы. Можно ли заниматься бегом?

Шовковский рассказал о своем отношении ко Второй мировой войне

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Сегодня – полуфиналы чемпионата мира по хоккею: где смотреть трансляции

Сегодня, 17:05

Россия – Финляндия и Канада – Чехия: букмекеры прогнозируют победу россиян на ЧМ-2019

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

Вчера, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

"Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы

23 мая, 14:42

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех"

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь