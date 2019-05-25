Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Фото: Премьер-лига

В субботу и воскресенье пройдут матчи предпоследнего тура чемпионата Украины. Несмотря на то, что уже определены обладатели медалей, остается открытым вопрос, кто завоюет оставшиеся путевки в еврокубки, а также кому придется участвовать в стыковых матчах. Ранее состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.

"Заре" и "Мариуполю" нужно набрать хотя бы по очку в оставшихся поединках, чтобы гарантировать себе участие в еврокубках. А вот "Львову" нужно набирать шесть очков и надеяться, что кто-то из прямых конкурентов больше не наберет ни одного балла.

Что касается борьбы за выживание, то уже сегодня "Черноморец" может попрощаться с Премьер-лигой, если проиграет в Полтаве, а в параллельном матче Арсенал обыграет "Десну". "Олимпику", чтобы избежать стыковых матчей, нужно не проиграть "Карпатам".

17:00 "Ворскла" – "Черноморец"

ТВ: Футбол-2, Oll.tv

Букмекеры: 2.30 – 3.00 – 3.00

17:00 "Десна" – "Арсенал"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 2.40 – 2.95 – 2.90

17:00 "Карпаты" – "Олимпик"

ТВ: Zik

Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.00

Воскресенье, 26 мая

17:00 "Динамо" – "Львов"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 1.20 – 5.50 – 11.50

19:30 "Заря" – "Александрия"

В Запорожье на "Славутич Арене"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.80 – 3.25 – 4.20

19:30 "Шахтер" – "Мариуполь"

В Харькове на стадионе "Металлист"

ТВ: Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 1.20 – 5.50 – 12.00

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ШАХТЕР 30 24 5 1 66-11 77 2 ДИНАМО К 30 20 6 4 50-17 66 3 АЛЕКСАНДРИЯ 30 14 7 9 38-29 49 4 ЗАРЯ 30 10 10 10 35-30 40 5 МАРИУПОЛЬ 30 11 7 12 33-42 40 6 ЛЬВОВ 30 8 10 12 24-35 34 7-12 места. 7 ВОРСКЛА 30 12 5 13 28-39 41 8 ДЕСНА 30 11 5 14 34-38 38 9 ОЛИМПИК 30 7 11 12 36-43 32 10 КАРПАТЫ 30 7 8 15 38-48 29 11 АРСЕНАЛ 30 7 5 18 24-52 26 12 ЧЕРНОМОРЕЦ 30 6 7 17 26-48 25

Лучшие голы 30 тура чемпионата Украины:

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