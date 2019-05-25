Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины
В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу
В субботу и воскресенье пройдут матчи предпоследнего тура чемпионата Украины. Несмотря на то, что уже определены обладатели медалей, остается открытым вопрос, кто завоюет оставшиеся путевки в еврокубки, а также кому придется участвовать в стыковых матчах. Ранее состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.
"Заре" и "Мариуполю" нужно набрать хотя бы по очку в оставшихся поединках, чтобы гарантировать себе участие в еврокубках. А вот "Львову" нужно набирать шесть очков и надеяться, что кто-то из прямых конкурентов больше не наберет ни одного балла.
Что касается борьбы за выживание, то уже сегодня "Черноморец" может попрощаться с Премьер-лигой, если проиграет в Полтаве, а в параллельном матче Арсенал обыграет "Десну". "Олимпику", чтобы избежать стыковых матчей, нужно не проиграть "Карпатам".
17:00 "Ворскла" – "Черноморец"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.30 – 3.00 – 3.00
17:00 "Десна" – "Арсенал"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.40 – 2.95 – 2.90
17:00 "Карпаты" – "Олимпик"
ТВ: Zik
Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.00
Воскресенье, 26 мая
17:00 "Динамо" – "Львов"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.20 – 5.50 – 11.50
19:30 "Заря" – "Александрия"
В Запорожье на "Славутич Арене"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.80 – 3.25 – 4.20
19:30 "Шахтер" – "Мариуполь"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.20 – 5.50 – 12.00
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ШАХТЕР
|30
|24
|5
|1
|66-11
|77
|2
|ДИНАМО К
|30
|20
|6
|4
|50-17
|66
|3
|АЛЕКСАНДРИЯ
|30
|14
|7
|9
|38-29
|49
|4
|ЗАРЯ
|30
|10
|10
|10
|35-30
|40
|5
|МАРИУПОЛЬ
|30
|11
|7
|12
|33-42
|40
|6
|ЛЬВОВ
|30
|8
|10
|12
|24-35
|34
7-12 места.
|7
|ВОРСКЛА
|30
|12
|5
|13
|28-39
|41
|8
|ДЕСНА
|30
|11
|5
|14
|34-38
|38
|9
|ОЛИМПИК
|30
|7
|11
|12
|36-43
|32
|10
|КАРПАТЫ
|30
|7
|8
|15
|38-48
|29
|11
|АРСЕНАЛ
|30
|7
|5
|18
|24-52
|26
|12
|ЧЕРНОМОРЕЦ
|30
|6
|7
|17
|26-48
|25
Лучшие голы 30 тура чемпионата Украины:
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