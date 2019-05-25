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Без медальной интриги, но с борьбой за еврокубки: расписание и результаты 31 тура чемпионата Украины

25 мая, 12:18

В чемпионате Украины осталось определить, кто отправится в еврокубки, а кто – в Первую лигу

Фото: Премьер-лига

В субботу и воскресенье пройдут матчи предпоследнего тура чемпионата Украины. Несмотря на то, что уже определены обладатели медалей, остается открытым вопрос, кто завоюет оставшиеся путевки в еврокубки, а также кому придется участвовать в стыковых матчах. Ранее состоялась жеребьевка стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге.

"Заре" и "Мариуполю" нужно набрать хотя бы по очку в оставшихся поединках, чтобы гарантировать себе участие в еврокубках. А вот "Львову" нужно набирать шесть очков и надеяться, что кто-то из прямых конкурентов больше не наберет ни одного балла.

Что касается борьбы за выживание, то уже сегодня "Черноморец" может попрощаться с Премьер-лигой, если проиграет в Полтаве, а в параллельном матче Арсенал обыграет "Десну". "Олимпику", чтобы избежать стыковых матчей, нужно не проиграть "Карпатам".

17:00 "Ворскла" – "Черноморец"
ТВ: Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 2.30 – 3.00 – 3.00

17:00 "Десна" – "Арсенал"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.40 – 2.95 – 2.90

17:00 "Карпаты" – "Олимпик"
ТВ: Zik
Букмекеры: 2.20 – 3.20 – 3.00

Воскресенье, 26 мая

17:00 "Динамо" – "Львов"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 1.20 – 5.50 – 11.50

19:30 "Заря" – "Александрия"
В Запорожье на "Славутич Арене"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.80 – 3.25 – 4.20

19:30 "Шахтер" – "Мариуполь"
В Харькове на стадионе "Металлист"
ТВ: Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.20 – 5.50 – 12.00

Турнирная таблица:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ШАХТЕР30245166-1177
2 ДИНАМО К30206450-1766
3 АЛЕКСАНДРИЯ30147938-2949
4 ЗАРЯ3010101035-3040
5 МАРИУПОЛЬ301171233-4240
6 ЛЬВОВ308101224-3534

7-12 места.

7 ВОРСКЛА301251328-3941
8 ДЕСНА301151434-3838
9 ОЛИМПИК307111236-4332
10 КАРПАТЫ30781538-4829
11 АРСЕНАЛ30751824-5226
12 ЧЕРНОМОРЕЦ30671726-4825

Лучшие голы 30 тура чемпионата Украины:

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Тег чемпионат Украины

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Сегодня|Спорт

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