"Карпаты" повторили "порку" "Ворсклы", а сегодня старт топ-шестерки чемпионата Украины

Чемпион страны "Шахтер" будет гостить у рвущейся к бронзе "Александрии", а "Динамо" сыграет на поле "Зари"

Не задалось. Косовский был разгромлен в первом мачте в "Ворскле". Е.Кравс.

"Карпаты" повторили "порку" "Ворсклы", а сегодня старт топ-шестерки чемпионата Украины Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/45c/3d6/5ca45c3d6af2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/45c/3d6/5ca45c3d6af2f.jpg 2019-04-03T10:10:26+03:00 Футбол Чемпион страны "Шахтер" будет гостить у рвущейся к бронзе "Александрии", а "Динамо" сыграет на поле "Зари"

Вчера матчем "Карпаты" — "Ворскла" стартовал второй, раздельный этап УПЛ. Для Виталия Косовского, дебютировавшего у руля "Ворсклы", первый блин вышел еще тем комом: подопечные Фабри Гонсалеса, словно на бис, повторили "порку" полтавчан, учиненную на старте весенней части сезона. Вчера во Львове Шуст и компания получили те же самые 0:4, что и пятью неделями ранее в родных стенах. На этот раз Швед ограничился дублем. Мог дотянуть до хет-трика, но уступил право пробить пенальти франко-ивуарийцу Йоде, который с "точки" забил свой дебютный мяч в УПЛ. Кстати, это первая с июля домашняя победа "Карпат".

ТОПЫ. А сегодня второй этап начнут команды топ-шестерки. И нас ждет пара очень "вкусных" матчей. Чемпион страны "Шахтер" будет гостить у рвущейся к бронзе "Александрии", а "Динамо" сыграет на поле "Зари", которую на старте весенней части сезона разгромило 5:0. После того фиаско "черно-белые" извинялись перед болельщиками за безвольную игру, заверяя, что это был их первый и последний подобный поединок. "Повторения того позора сейчас однозначно не будет, "Динамо" придется очень непросто, — уверен экс-голкипер "Зари", а ныне тренер вратарей перволигового ФК "Балканы" Игорь Шуховцев. — И вообще, думаю, много голов на этот раз мы не увидим. Мой прогноз: победа Киева 1:0, а возможно, даже и ничья 1:1. "Заря" не расстается с мыслями о третьем месте, поэтому будет цепляться за каждое очко".

"Шахтер" сыграет против "Александрии" в оптимальном составе — накануне в общую группу "горняков" вернулись Исмаили и Марлос, залечившие небольшие повреждения. Кстати, правый вингер дончан забивал "желто-черным" в двух предыдущих рандеву нынешнего сезона (дважды 2:0 в пользу "горняков"). "Без Марлоса "Шахтер" немного другой. Сразу ломается привычная структура мелкого паса и продвижения вперед, — считает Игорь Шуховцев. — Поэтому его возвращение в состав — большой плюс для "горняков". Впрочем, "Александрия" сейчас находится в очень боевом состоянии. В этом сезоне они уже обыгрывали дома и "Динамо", и "Зарю". Не исключаю, что и тут могут, как говориться, упереться. Смотря как подойдет к этой игре "Шахтер". Если постарается чуть поберечь силы перед кубковым матчем с "Динамо", то могут возникнуть трудности". Кстати, на воскресный матч "Шахтер" vs "Динамо" в Харькове уже на утро вторника было продано 17 тысяч билетов.

РАВНЫЕ. А "Львов" и "Мариуполь" будут выявлять сильнейшего после двух 2:2 в личных встречах этого сезона. "Это говорит лишь о полном равенстве сил соперников, — говорит Игорь Шуховцев. — Не удивлюсь, если и на этот раз все закончится результативной ничьей. С борьбой на каждом метре поля — однозначно. Правда, "Львов" зарекомендовал себя как гостевая команда, а дома играет немного скованно, и в этом мне видится небольшое преимущество "Мариуполя".

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АВТОР: Кинзерский Эдуард Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.