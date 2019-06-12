Каштру: "В "Шахтере" сформирован менталитет победителей, и мы хотим продолжить в том же духе"

Новый наставник горняков ставит цель выиграть Суперкубок Украины у "Динамо"

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру дал первое интервью в качестве наставника "горняков". Сегодня португальский тренер подписал двухлетний контракт с донецким клубом. Предыдущим местом работы Каштру была португальская "Витория Гимарайнш".

- Луиш, как долго вы вели переговоры с клубом?

- Несколько дней назад поступило первое предложение. Я был очень счастлив получить его. Именно тогда мы начали вести переговоры с "Шахтером". Все прошло абсолютно нормально, и мы достигли соглашения.

- Что вам известно о клубе?

- Мы следили за "Шахтером" и знаем, что за последние годы команда выиграла много титулов. Паулу Фонсека провел здесь хорошую работу: три чемпионства, три Кубка, Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпионов. "Шахтер" – клуб, который привык побеждать и хочет продолжать это делать. Я очень рад, что у меня появилась возможность работать здесь.

- Каковы основные цели вашей команды?

- Продолжать побеждать и выигрывать титулы. Эта цель перед нами уже на ближайший официальный матч – за Суперкубок с "Динамо". Постараемся завоевать трофей и успешно пройти весь сезон. В "Шахтере" сформирован менталитет победителей, и мы хотим продолжить в том же духе. Мы хотим выигрывать благодаря сильным качествам футболистов и радовать наших болельщиков, чтобы их число лишь прибавлялось.

- В какой футбол будет играть ваш "Шахтер"?

- Я хочу, чтобы он был качественным, атакующим и с большим количеством голевых моментов. Мы должны быть безопасны в обороне, но всегда иметь цель забить. И обязательно нужно, чтобы наши болельщики были довольны. Чтобы в Европе видели наши матчи и понимали, что "Шахтер" с каждым разом все лучше и сильнее, что он готов выступать на международной арене. Это непростая задача, но я знаю качества игроков и понимаю, что всегда можно становиться еще лучше. Настроен продолжить работу, начатую Паулу, и надеюсь, что все пройдет очень успешно.

- Что скажете о Додо, который играл у вас в "Витории Гимарайнш"?

- Это очень молодой футболист, который здорово прибавил. Он пришел в "Виторию" с определенными проблемами в оборонительных действиях, которые мы в течение сезона старались решить. Он отлично закончил чемпионат: провел несколько матчей, оставив у меня хорошие ожидания по своему прогрессу. И хочу сказать не только о Додо, а и об остальных игроках также. У нас много качественных футболистов, выступающих в своих сборных, проявивших себя не только в Украине, но и в Лиге чемпионов. Мы подходим к сезону с желанием провести отличный чемпионат и многого добиться в Европе.

- Что скажете болельщикам "Шахтера"?

- Мы работаем каждый день и играем для того, чтобы наши болельщики были довольны. Я могу обещать им, что мы будем много трудиться и полностью отдаваться своему делу, будем амбициозны и поддержим дух победителей, который приведет нас к успешным результатам. Хорошая игра – это фундамент. Футболисты также настроены выступать как можно лучше, потому наши ожидания очень велики. Руководство "Шахтера" обеспечивает максимально комфортные условия для всех, кто работает в клубе. И наша обязанность – дать лучшее болельщикам. Мы будем делать это с каждой тренировкой и игрой, чтобы становиться компетентнее и покорять новые вершины.

В завершившемся сезоне "Шахтер" в 12-й раз стал чемпионом Украины

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