Катастрофа в Аланье: команда украинца провалилась в чемпионате Турции

Что-то невероятное случилось во втором тайме чемпионата Турции с обороной "Кайсериспора", в центре которой все 90 минут на поле провел 36-летний экс-защитник сборной Украины Александр Кучер – в паре с румыном Сэпунару. Первый тайм на выезде с "Аланьяспором" завершился с минимальным перевесом хозяев – 1:0, причем свой мяч они забили только на 45+6-й минуте. Правда, в середине тайма "Аланьяспор" еще не реализовал пенальти.

А после перерыва началось.

Второй мяч в ворота румынского вратаря Лунга влетел на 59-й минуте, а затем с 73-й по 81-ю – еще три подряд. В итоге все завершилось с катастрофическим счетом 5:0 в пользу "Аланьяспора", который тут же оторвался в турнирной таблице чемпионата Турции от "Кайсериспора" на три очка (до этого было поровну) и поднялся на 12-е место. А команда Кучера и еще одного украинца Артема Кравца (он травмирован) откатилась на предпоследнее.

По соседству с "Кайсериспором" в таблице расположился "Акхисар Беледиеспор", в составе которого в сегодняшнем проигранном матче "Бурсаспору" (2:4) не оказалось украинского легионера. Мы уже писали, что Евгений Селезнев хочет перейти в "Галатасарай", а его агенты уже сделали шаги в этом направлении.

Напомним, что Кучер перестал играть за сборную Украины с июня 2017 года. А в нынешнем сезоне в чемпионате Турции провел всего 4 матча (185 минут). Весной 2018-го Кучер продлил контракт с "Кайсериспором" по схеме 1+1.

https://www.segodnya.ua/sport/football/seleznev-zimoy-mozhet-smenit-uyti-iz-akhisarspora-na-povyshenie-1190973.html