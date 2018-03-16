Кайоде: "Рад быть игроком "Шахтера" – осуществилась моя мечта"

Сегодня донецкий "Шахтер" представил своего новичка Оларенважу Кайоде.

– Я очень впечатлен тем, что нахожусь здесь. Рад быть игроком "Шахтера"! В какой-то степени осуществилась моя мечта, ведь я давно следил за клубом – он фантастический. И футболисты здесь великолепные. Моя задача – усердно трудиться и помочь "горнякам", – заявил Кайоде.

– Какие у тебя лучшие качества?

– Наверное, все. Если ты не совершенен в своих навыках, важно работать над собой, получать знания у тренера, понимать, как играет команда, и становиться лучше в тактическом плане. Все это помогает показывать себя на должном уровне.

– Насколько непривычно заниматься на морозе?

– Нормально. Это футбол, никаких проблем.

– В Украине многие настолько плотно играют с "Шахтером" в обороне, что у форвардов почти не остается пространства, и все могут решить только коллективные действия. Готов к этому?

– Да, неоднократно сталкивался с такими соперниками. Я не вижу в этом проблемы. Буду максимально сконцентрирован, чтобы проявить себя как можно лучше.

– Знаешь, что раньше в "Шахтере" выступал Джулиус Агахова? Мог бы сравнить себя с ним?

– Джулиус – прекрасный нападающий и хороший человек. Но не думаю, что мы одинаковы. У каждого есть определенные качества. Я работаю и с нетерпением жду момента, когда продемонстрирую свои.

– Какую цель поставил перед собой?

– Очень хочется участвовать в Лиге чемпионов. А задача у меня одна – забивать голы и максимально помогать "Шахтеру" в коллективной игре.

Напомним, накануне тренировки Паулу Фонсека вручил игровую футболку с номером 88 нигерийскому новичку команды Оларенважу Кайоде, который в донецкий клуб перешел на правах аренды из английского "Манчестер Сити". Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18 и включает опцию выкупа.