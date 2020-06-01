"Кельн" против сенсации сезона Бундеслиги: где смотреть матч с "Лейпцигом"

Расписание трансляций поединка 29 тура чемпионата Германии "Кельн" - "Лейпциг" на ТВ и в интернете

Сегодня в завершающем поединке 29 тура чемпионата Германии "Кельн" принимает "Лейпциг", который удивил в середине сезона Бундеслиги, возглавив турнирную таблицу и удерживая первую строчку на протяжении пяти туров (с 15 до 19, затем в лидеры выбилась "Бавария"). Матч "Кельн" – "Лейпциг" начнется в 21:30 по киевскому времени.

Расписание трансляций матча "Кельн" – "Лейпциг":

канал "Футбол 2", в прямом эфире

сайт oll.tv, в прямом эфире

канал "Футбол 1" 2 июня в 08:15, повтор

канал "Футбол 2" 2 июня в 16:00, повтор

канал "Футбол 3" 4 июня в 04:00, повтор

Эксперты называют гостей фаворитами матча. Коэффициент на победу "Лейпцига" – всего 1.55, на победу "Кельна" – 5.50, а на ничью – 4.90. Таким образом, вероятность результата матча по версии аналитиков букмекерских контор такая: победа "Кельна" 18 процентов, ничья 20 процентов, победа "Лейпцига" 62 процента.

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До наступления карантина "Лейпциг" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 финала немецкий клуб дважды обыграл английский "Тоттенхэм" – 1:0 на выезде и 3:0 дома. Смотрите все мячи ответной игры:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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