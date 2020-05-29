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Прогноз, расписание и результаты 29-го тура чемпионата Германии

29 мая, 11:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все о поединках 29-го тура чемпионата Германии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

В этот уикенд в чемпионате Германии по футболу пройдут поединки 29-го тура Бундеслиги. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что "Бавария" впервые в истории не отпразднует свое чемпионство: названа причина.

29 мая

21:30 "Фрайбург" – "Байер" – Футбол 2
Букмекеры: 4.75 – 4.00 – 1.70

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30 мая

16:30 "Вольфсбург" – "Айнтрахт" Футбол 1
Букмекеры: 1.91 – 3.70 – 3.60

16:30 "Герта" – "Аугсбург"
Букмекеры: 1.90 – 3.70 – 3.70

16:30 "Майнц" – "Хоффенхайм" – Футбол 3
Букмекеры: 2.85 – 3.60 – 2.25

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16:30 "Шальке" – "Вердер"
Букмекеры: 2.45 – 3.25 – 2.80

19:30 "Бавария" – "Фортуна" – Футбол 1
Букмекеры: 1.06 – 11.50 – 26.00

31 мая

16:30 "Боруссия" М – "Унион" – Футбол 2
Букмекеры: 1.50 – 4.25 – 6.00

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19:00 "Падерборн" – "Боруссия" Д – Футбол 3
Букмекеры: 8.00 – 5.75 – 1.30

1 июня

21:30 "Кельн" – "Лейпциг" – Футбол 2
Букмекеры: 5.50 – 4.50 – 1.50

Матчи чемпионата Германии в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

Смотрите, как "Бавария" громила в Лиге чемпионов "Челси" – еще со зрителями на трибунах

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расписание трансляция чемпионат Германии где смотреть таблица

Источник: Сегодня|Спорт

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