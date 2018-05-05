Киев едва не лишился финала Лиги чемпионов

5 Мая 2018, 10:09

В итоге было принято решение, что оба финальных матча должны пройти в Киеве

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Глава организационного комитета ФФУ по подготовке и проведению финала Лиги чемпионов Андрей Бондаренко рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться при подготовке к финалам мужской и женской Лиги чемпионов. Напомним, главный матч женского турнира пройдет 24 мая на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве, а мужского – 26-го на "Олимпийском".

Ранее мы писали, что букмекеры начали принимать ставки на финал Лиги чемпионов в Киеве.

"Проблемы были. Это касается финансирования текущего ремонта НСК "Олимпийский", наличия достаточного количества мест в отелях соответствующего класса, транспортной инфраструктуры, безопасности. На каком-то этапе также очень активно рассматривался вопрос переноса женского финала в другой город страны. Среди кандидатов на проведение этого поединка были Харьков и Львов. Но в итоге было принято решение, что оба финальных матча должны пройти в Киеве", – рассказал Бондаренко.

Он пояснил, что проблемы в подготовке к финалу женской Лиги чемпионов состояли в состоянии клубной арены "Динамо".

"Мы все прекрасно понимаем, что этот стадион не в полной мере отвечает жестким требованиям УЕФА для проведения поединка такого уровня, как финал женской Лиги чемпионов. Это касается вопросов крыши над трибунами, других элементов инфраструктуры стадиона. Именно поэтому на каком-то этапе и возник вопрос о возможном переносе поединка в другой город. Но потом УЕФА пошел на некоторые уступки, мы предложили компромиссные решения. После этого и было окончательно утверждено, что оба матча пройдут в столице", – добавил Бондаренко.

Ранее мы писали, что перед финалом Лиги чемпионов цены на посуточную аренду недвижимости стали исчисляться в тысячах евро. За сутки. Некоторые решили, что такие цены задержатся надолго. Квартиры в Киеве по 4000 евро за ночь: глупость, жадность или точный расчет.
футбол, Лига чемпионов, женский футбол

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FootBoom

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