Киев vs Александрия: бой за стирание нулей в украинской Премьер-лиге

В пятом туре чемпионата Украины в очном споре сойдутся команды, которые имеют много нулей в турнирной таблице: "Динамо" и "Александрия" еще не теряли очков и не пропускали голов. В субботу чья-то победная серия прервется. Предположить, что после трети круга матчем тура будет игра с участием команды Кировоградской области, мог только Нострадамус – даже наставник "горожан" Владимир Шаран как-то признался, что пребывает в легком шоке от такого старта и хотел бы уже сейчас завершения сезона. В чем залог нынешнего успеха "Александрии"? Пожалуй, в том, чего нет у других подобных команд УПЛ – стабильности состава и финансов, а также доверия руководства одному тренеру. Да, "Александрия" провалила прошлый сезон, но на то были причины – последствия еврокубковой кампании и короткая скамейка. Опомнившись во второй части сезона, "горожане" уже девять матчей подряд зарабатывают в актив по три очка. Получится ли отпраздновать юбилей после поединка с "Динамо"? В любом случае посмотреть будет на что и главное – на кого. Например, на центрбека Валерия Бондаренко, чья игра уже заинтересовала "Шахтер", да и тех же киевлян. Он уже и с голом в этом сезоне, а по два у "Александрии" забили Цуриков и Банада. У "Динамо" пока всего два гола в УПЛ – Вербича и Русина (плюс автогол полтавчанина Даллку). Последний очный матч команд завершился 0:0, но в Киеве большое преимущество у "Динамо": 5 побед, 1 поражение.

ЖИЛ – СПЛЫЛ. После появления у руля "Львова" Жилмара и семи его соотечественников правопреемник ровенского "Вереса" почти догнал "Шахтер" по части латиноамериканского контингента. Впрочем, в преддверии дуэли с чемпионом львовские "горожане" понесли потерю – в лице главного тренера. Жил, как называют коуча друзья, вынужден оставить пост: ФФУ прислала бумагу о несоответствии тренерской лицензии бразильца занимаемому им посту. "Горожане" в срочном порядке начали искать замену и нашли ее в лице Юрия Бакалова.

Что же касается Жилмара, то наши источники в клубе сообщили: "У тренера и боссов остались прекрасные отношения, но бразилец не будет иметь никакого отношения к тренировочному процессу и, возможно, покинет Львов как место жительства. В ближайших его планах подача документов в центр лицензирования ФФУ для прохождения тренерских курсов и получения нужного для работы в Европе диплома". Что интересно, год назад Жилмар уже пытался поступить на учебу, но ФФУ отказала ему в заявке в связи с квотой на тренеров-легионеров. Может, сейчас удастся, учитывая, что бразилец планирует получить украинское гражданство и сможет пойти уже по другой квоте. В любом случае на год о нем придется забыть — именно столько времени занимает процесс получения необходимой "корочки".

Интересно, что на днях сам Жилмар рассказал нам, что занимается документами на получение украинского гражданства. Также экс-главный тренер "Львова" рассказал об амбициозных планах на сезон, о том, как ел собак, о связи с Неймаром, что его удивило после возвращения в Украину.