Киевские фанаты взяли на себя ответственность за избиение болельщиков "Ливерпуля"

Сообщество украинских футбольных хулиганов на своей странице в Instagram сообщило, кто напал на болельщиков английского "Ливерпуля" вечером в среду, 24 мая в центре столицы Украины. Напомним, инцидент произошел в одном из столичных ресторанов. Группа из 20 хулиганов в масках атаковала англичан, находившихся в заведении. Болельщики "Ливерпуля" получили порезы и раны головы и шеи.

"Праздник большого футбола торжественно входит в активную фазу. Первые бритиши получают в районе "Олимпийского". Акция от Trouble Company (ЦСКА, Киев). К слову, залп кучей подручных предметов от гостей столицы, пару акционеров задержаны мусорами. За сегодня это первая информация такого рода", – написали в сообщении.

После нападения в Киеве на болельщиков английского "Ливерпуля" полиция приняла меры против хулиганов – в отношении двух задержанных составили административные протоколы, сообщили в киевской полиции.

Пока не задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в НСК "Олимпийский". В матче сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

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