Клуб английского шестого дивизиона подписал контракт с самым высоким футболистом в мире

Болельщики клуба приходят на тренировки, чтобы просто посмотреть на гигантского новичка

Симон Йоргенсен - самый высокий футболист в мире. Фото: Getty Images

Клуб английского шестого дивизиона подписал контракт с самым высоким футболистом в мире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d7d/741/5c5d7d741a94f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d7d/741/5c5d7d741a94f.jpg 2019-02-08T15:02:47+02:00 Футбол Болельщики клуба приходят на тренировки, чтобы просто посмотреть на гигантского новичка

Клуб английского шестого дивизиона "Далвич Хэмлет" объявил о подписании контракта с датским вратарем Симоном Йоргенсеном. В заявлении клуба говорится, что 26-летний датчанин является самым высоким футболистом в мире – его рост 2 метра 11 сантиметров. Йоргенсен большую часть карьеры провел в низших дивизионах в Дании, но является воспитанником "Копенгагена".

"Многие люди спрашивали, какой у него рост, некоторые болельщики уже приходили на тренировки, чтобы просто посмотреть на него", – сказал президент "Далвича".

Напомним, что самым тяжелым футболистом в мире считается 36-летний форвард Адебайо Акинфенва, выступающий за клуб "Уиком Уондерерс" из третьего дивизиона Англии. Его вес составляет по разным данным от 103 до 108 кг при росте всего в 180 см.

А на ЧМ-2018 выступал футболист сборной Панамы, чей вес составил 99 кг. На одной из пресс-конференций журналист спросил Романа Торреса, не мешает ли ему статус самого тяжелого игрока чемпионата, на что тот ответил блестяще: поднял футболку и показал свой пресс.

Также недавно игрок сборной Сейшельских островов взорвал интернет своей физической формой. Давид Муссард выделяется богатырским телосложением, если не избытком лишнего веса. В сети его уже сравнили с Винни-Пухом.

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Источники: СЭ , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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