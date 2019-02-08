Клуб английского шестого дивизиона подписал контракт с самым высоким футболистом в мире
Болельщики клуба приходят на тренировки, чтобы просто посмотреть на гигантского новичка
Клуб английского шестого дивизиона "Далвич Хэмлет" объявил о подписании контракта с датским вратарем Симоном Йоргенсеном. В заявлении клуба говорится, что 26-летний датчанин является самым высоким футболистом в мире – его рост 2 метра 11 сантиметров. Йоргенсен большую часть карьеры провел в низших дивизионах в Дании, но является воспитанником "Копенгагена".
"Многие люди спрашивали, какой у него рост, некоторые болельщики уже приходили на тренировки, чтобы просто посмотреть на него", – сказал президент "Далвича".
Напомним, что самым тяжелым футболистом в мире считается 36-летний форвард Адебайо Акинфенва, выступающий за клуб "Уиком Уондерерс" из третьего дивизиона Англии. Его вес составляет по разным данным от 103 до 108 кг при росте всего в 180 см.
А на ЧМ-2018 выступал футболист сборной Панамы, чей вес составил 99 кг. На одной из пресс-конференций журналист спросил Романа Торреса, не мешает ли ему статус самого тяжелого игрока чемпионата, на что тот ответил блестяще: поднял футболку и показал свой пресс.
Также недавно игрок сборной Сейшельских островов взорвал интернет своей физической формой. Давид Муссард выделяется богатырским телосложением, если не избытком лишнего веса. В сети его уже сравнили с Винни-Пухом.
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