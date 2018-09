Винни-Пух на воротах: игрок сборной Сейшельских островов взорвал интернет своей физической формой

В сети набирает вирусную популярность голкипер сборной Сейшельских островов Давид Муссард. Пользователей соцсетей впечатлил внешний вид футболиста, который вышел в матче против Нигерии (0:3) во втором туре квалификации Кубка Африканских наций. Кстати, за два матча сборная Сейшел успела пропустить уже восемь мячей.

Муссард выделяется богатырским телосложением, если не избытком лишнего веса. Пользователи уже успели сравнить голкипера с Вини-Пухом и бразильцем Роналдо после завершения карьеры.

RT for this seychelles goalie nd like for Winnie pic.twitter.com/57KU4vIdOj