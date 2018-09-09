Винни-Пух на воротах: игрок сборной Сейшельских островов взорвал интернет своей физической формой

В сети набирает вирусную популярность голкипер сборной Сейшельских островов Давид Муссард. Пользователей соцсетей впечатлил внешний вид футболиста, который вышел в матче против Нигерии (0:3) во втором туре квалификации Кубка Африканских наций. Кстати, за два матча сборная Сейшел успела пропустить уже восемь мячей.

Муссард выделяется богатырским телосложением, если не избытком лишнего веса. Пользователи уже успели сравнить голкипера с Вини-Пухом и бразильцем Роналдо после завершения карьеры.

RT for this seychelles goalie nd like for Winnie pic.twitter.com/57KU4vIdOj — Oru George (@Sire_George_001) 8 сентября 2018 г.

Ronaldo de Lima makes his international return as the Seychelles goalkeeper. #SEYNGA pic.twitter.com/0H0DmEtrS4 — Emeka Ebeniro (@eebeniro) 8 сентября 2018 г.

Напомним, что не так давно звездой интернета стал 125-килограммовый голкипер "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу, который съел огромный сэндвич во время поединка Кубка Англиис лондонским "Арсеналом".

Федерация футбола Англии обнаружила, что игрок подкрепился не просто так: Шоу сообщил друзьям, что перекусит во время матча, после чего те отнесли деньги в букмекерскую контору и поставили на это событие. После этого скандала Уэйн Шоу разорвал контракт со своей командой.

Напомним, сегодня сборная Украины проведет матч второго тура Лиги Наций. Соперником нашей команды выступит Словакия. Украина – Словакия смотреть можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. Словакия в этот день разгромила аматорский состав сборной Дании – 3:0.