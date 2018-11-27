Интересные факты о "Хоффенхайме": клуб из деревни, который поднял несостоявшийся футболист

"Хоффенхайм, три с лишним тысячи жителей, скучное село на юге Германии", — так начал репортаж о матче Лиги чемпионов "Хоффенхайм" — "Манчестер Сити" британский журналист, мой сосед в ложе прессы. Англичанин был прав. Унылая местность. Красотами живописных берегов реки Некар можно любоваться километрах в двадцати к северо-западу, в окрестностях воспетого поэтами Гейдельберга. Там — благодать, настоящий магнит для интуристов (кстати, братья Кличко, не раз проводившие бои в соседнем Маннгейме, всегда останавливались именно там). Одни только шикарные развалины старинного замка чего стоят! А Хоффенхайм? По большому счету — ничего особенного.

С другой стороны, что сохранилось общего у сегодняшнего популярного клуба и его родной деревни? Только название. Живут футболисты-профессионалы отнюдь не в Хоффенхайме. Застроенные богатыми виллами окрестности того же Гейдельберга подходят для этого намного лучше, да и какие-никакие увеселительные заведения имеются. Или Валльдорф (там расположена штаб-квартира концерна SAP — одного из главных спонсоров "Хоффенхайма"), где недвижимость вообще самая дорогая в Германии (однокомнатную под чердаком за 720 евро в месяц плюс "коммуналка" в Валльдорфе снять не желаете? Или, чего мелочиться, сразу покупайте скромную трехкомнатную квартирку за 550 тысяч евро. По карману как раз для профи из Бундеслиги).

Когда десять с половиной сезонов назад хоффенхаймцы неожиданно для всех (и для самих себя в том числе) ворвались в Бундеслигу, вопрос "где играть?" встал ребром. Уютный пятитысячник, и в низших дивизионах давно уже трещавший по швам, для матчей в элите был элементарно непригоден. Но где строить новый стадион? В самом Хоффенхайме? Невозможно! В крупном промышленном центре — Маннгейме? В романтическом Гейдельберге? Нет! Конечно же, вблизи дома — в близлежащем Зинсхайме!

На окраине 35-тысячного городка напрашивалась почти идеальная площадка. Но построить современную арену в чистом поле — это только полдела. Пойди попробуй подвести к ней коммуникации, автомобильные дороги, не говоря уже о трамвайной линии или железнодорожном полотне. А здесь рядом — автобан. Даже есть отдельная станция электрички. Раньше она называлась "Зинсхайм-Музей", ныне переименована: "Музей/Арена".

Какой музей? Технический. Этот музей долго являлся главной достопримечательностью Зинсхайма (нынче вне конкуренции — футбольная команда). Тут можно очень интересно провести время. Ретро-техника на любой вкус: коллекция старых "Мерседесов", уникальные пожарные машины, гоночные болиды всех мастей, паровозы, танки времен Второй мировой. А как-то взяли экспонаты напрокат — два уникальных исторических лимузина. Вип-пассажиром одного из них в свое время был Адольф Гитлер, хозяином другого — Иосиф Сталин... Но главная фишка — по сути, близнецы, "парящие" на опорных колоннах, легендарные самолеты: франко-британский "Конкорд" и советский Ту-144. Футбольные болельщики, не поленившиеся преодолеть крутой подъем по винтовой лестнице, со смотровой площадки получат возможность насладиться отличным видом на находящуюся в непосредственной близости "Рейн-Некар Арену". А после, войдя в салон, смогут ощутить себя пассажирами авиалайнера второй половины XX века. Возможно, именно на таком самолете в 70-е годы тогдашний еврокубковый дебютант "Шахтер" летал на выездные матчи, в гости к грозным "Ювентусу", "Барселоне", "Монако"...

Как же возник тут клуб — участник Лиги чемпионов? Деревенская футбольная команда, скорее всего, и сейчас блистала бы разве что на уровне региональных турниров, если бы не один юный футболист — сын хозяина сельского мясного магазина, защищавший цвета родного клуба более полувека назад. Профессионалом он не стал — Дитмару Хоппу была уготована другая судьба. Немецкий Билл Гейтс, основав совместно с друзьями-коллегами корпорацию SAP, сделал блестящую карьеру бизнесмена. Разрабатываемые SAP программные продукты — системы управления предприятиями — теперь известны во всем мире. Став миллиардером (капитал одного из самых богатых людей Германии оценивается примерно в 10 млрд евро), он никогда не забывал о футбольной команде своего детства.

Наивно думать, что Хопп действовал исключительно бескорыстно. Хитрый лис-бизнесмен обнаружил на рынке свободную нишу. Богатейший регион Рейн-Некар, уникально расположившийся на стыке трех федеральных земель, давно скучал по большому футболу. Среди прочих вариантов Хопп рассматривал реанимацию когда-то выступавшего в Бундеслиге маннгеймского "Вальдгоффа" (если помните, одно время там играл Юрий Максимов). Но в итоге решил поднять на футбольный Эверест свой родной "Хоффенхайм".

Росло число поклонников "Хоффенхайма", еще быстрее увеличивалась армия завистников. Казалось бы, абсолютно нормальная ситуация: уважаемый человек вкладывает свои деньги в любимый футбольный клуб. При этом развивается весь регион, появляются детские футбольные школы, проводятся благотворительные акции. Живи и радуйся! Ан нет. В Германии выскочек (к тому же богатых) особо не жалуют. Волны общественного протеста не утихают по сей день: "Деревня!", "Где ваши традиции?", "Откуда вы взялись?". Особенно усердствуют дортмундские фанаты. Транспаранты оскорбительного содержания в адрес Дитмара Хоппа, к сожалению, стали непременным атрибутом сектора ультрас "Боруссии" на матчах с "Хоффенхаймом". Работы у адвокатов по-прежнему много, хотя вражески настроенные потихоньку привыкли, тем более у них появился новый раздражитель — "Лейпциг" со своим богатеньким владельцем.

Тем временем "Хоффенхайм" уже одиннадцатый год выступает в Бундеслиге — и набирает обороты. Прошлогодний еврокубковый дебют получился смазанным. Преодолеть барьер квалификации ЛЧ, получив в соперники сам "Ливерпуль", хоффенхаймцам оказалось не по силам, а выступления в Лиге Европы и вовсе не заладились. Зато была завоевана прямая путевка в групповой этап ЛЧ — небывалый успех! Ажиотаж в регионе (на матчи "Хоффенхайма" съезжаются болельщики со всех городов и сел в радиусе порядка 50 километров) был огромен, билеты на матчи в родных стенах, как было объявлено, разошлись в считаные часы.

Сентябрьская игра с "Шахтером" в Харькове была вписана в историю "Хоффенхайма" золотыми буквами, как первый настоящий (квалификация — не в счет!) лиго-чемпионовский матч. В программке (отметим, одно из лучших среди подобных изданий в Германии!) к первому домашнему матчу турнира с "Манчестер Сити" встрече в Харькове было уделено особое внимание. Четыре страницы, подробный отчет, многочисленные фотографии. Когда зазвучал столь привычный для уха болельщика "Шахтера" гимн Лиги чемпионов, спортивный директор "Хоффенхайма" Александр Розен, находясь в подтрибунных помещениях стадиона "Металлист", с пафосом произнес: "Теперь и мы здесь стали своими". Немцы остались довольны ничейным результатом. Робости они не испытывали, "никто и не понял, что это у нас было в первый раз", — заметил тогда Розен.

Алексей Исаенко, Германия