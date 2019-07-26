Клубный чемпионат мира по футболу: стали известны даты и почти все участники

Туирнир пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, уже известны пять участников из семи

Трофей клубного чемпионата мира по футболу. Фото: Getty Images

Клубный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, информирует ФИФА на своем официальном сайте. По нынешним правилам в клубном чемпионате мира участвуют победители клубных континентальных первенств каждой из шести конфедераций плюс чемпион принимающей страны. В 2018 году турнир выиграл "Реал", разгромивший в финале "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 4:1.

В клубном чемпионате мира-2019 примут участие "Ливерпуль" (Англия, УЕФА), "Эсперанс" (Тунис, Африка), "Монтеррей" (Мексика, Америка), "Ианген Спорт" (Новая Каледония, Океания) и "Аль-Садд" (Катар). Два оставшихся участника клубного чемпионата мира определятся после окончания Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола этого года.

Ранее в марте этого года появилась информация, что ФИФА вскоре примет решение о реформе клубного чемпионата мира по футболу. По данным СМИ, в турнире будут принимать участие 24 команды, 12 из которых будут представлять Европу. Вместо одной – как сейчас. Клубы разделят на восемь групп по три команды - победители пройдут в плей-офф.

Смотрите, как клубный чемпион мира "Реал" был разгромлен "Аяксом" в Лиге чемпионов:

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