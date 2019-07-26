Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Клубный чемпионат мира по футболу: стали известны даты и почти все участники

26 июля, 13:46

Туирнир пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, уже известны пять участников из семи

Трофей клубного чемпионата мира по футболу
Трофей клубного чемпионата мира по футболу. Фото: Getty Images

Клубный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, информирует ФИФА на своем официальном сайте. По нынешним правилам в клубном чемпионате мира участвуют победители клубных континентальных первенств каждой из шести конфедераций плюс чемпион принимающей страны. В 2018 году турнир выиграл "Реал", разгромивший в финале "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 4:1. 

В клубном чемпионате мира-2019 примут участие "Ливерпуль" (Англия, УЕФА), "Эсперанс" (Тунис, Африка), "Монтеррей" (Мексика, Америка), "Ианген Спорт" (Новая Каледония, Океания) и "Аль-Садд" (Катар). Два оставшихся участника клубного чемпионата мира определятся после окончания Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола этого года.

Ранее в марте этого года появилась информация, что ФИФА вскоре примет решение о реформе клубного чемпионата мира по футболу. По данным СМИ, в турнире будут принимать участие 24 команды, 12 из которых будут представлять Европу. Вместо одной – как сейчас. Клубы разделят на восемь групп по три команды - победители пройдут в плей-офф.

Смотрите, как клубный чемпион мира "Реал" был разгромлен "Аяксом" в Лиге чемпионов:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Катар, Ливерпуль, Аль-Садд, клубный чемпионат мира, Монтеррей

Вы сейчас просматриваете новость " Клубный чемпионат мира по футболу: стали известны даты и почти все участники". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

FIFA.com , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

В Украине нашли способ, как сэкономить на строительстве дорог

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Привет из детства: в сети появилось архивное школьное фото

​Высота волн и скорость ветра становятся больше с каждым годом

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины

Сегодня, 08:36

Поединок сильнейших команд откроет новый сезон в чемпионате Украины

Все результаты матчей второго раунда квалификации Лиги Европы

Сегодня, 00:02

На этой стадии вступил в борьбу представитель Украины – луганская "Заря" одолела на выезде "Будучность"

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:21

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

24 июля, 18:58

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Экс-тренеры киевского "Динамо" заступились за вора в законе из России

24 июля, 15:16

Олегу Шишканову вменяется "крышевание" наркоторговли, проституции и азартных игр

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь