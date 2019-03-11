Революция в футболе: клубный чемпионат мира расширят до 24 команд
В новом турнире представительство Европы будет увеличено в двенадцать раз
ФИФА вскоре примет решение о реформе клубного чемпионата мира по футболу, сообщает Kicker. В турнире будут принимать участие 24 команды, 12 из которых будут представлять Европу. Вместо одной – как сейчас. Клубы разделят на восемь групп по три команды - победители пройдут в плей-офф. В европейский список, ориентировочно, могут войти такие клубы, как "Реал", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Бавария", "ПСЖ", "Аякс". Нововведения вступят в силу с 2021 года. Ожидается, что реформу утвердят уже на заседании ФИФА в Майами 15 марта.
Время для проведения такого масштабного турнира появится в связи с упразднением Кубка Конфедераций. Впрочем, не все условия клубного ЧМ еще утверждены. Например, сообщается, что босс УЕФА Александер Чеферин готов согласиться лишь на участие в турнире восьми клубов из Европы, а не двенадцати.
Как сообщалось ранее, ФИФА готова перенести матчи ЧМ-2022 в другую страну.
Также американские СМИ обнародовали схему, по которой якобы ФИФА продала Катару право на проведение чемпионата мира.
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