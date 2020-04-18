"Когда приехали все эти дебилы…": Саленко рассказал свою версию скандала с полицией

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал свою версию конфликта с журналистами и полицией из-за нарушения карантина несколько дней назад. Напомним, патруль застал лучшего бомбардира ЧМ-1994 на футбольной площадке, но бывший спортсмен начал грубить полицейским и съемочной группе.

"Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке – мой сын тут играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя.

Что предъявили мне полицейские? Только то, что я якобы тренирую этих ребят, но это неправда. Интересно, что несколько дней назад я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, так полицейские прошли мимо и даже не обратили на нас внимания.

Полицейские составили акт, что-то написали, я им сказал идти подальше. Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так. Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты", – сказал Саленко.