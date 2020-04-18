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"Когда приехали все эти дебилы…": Саленко рассказал свою версию скандала с полицией

18 апреля, 15:34

Александр Трикиша

Бывший футболист рассказал, что раньше к нему не подходила полиция, когда он пил пиво на улице

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал свою версию конфликта с журналистами и полицией из-за нарушения карантина несколько дней назад. Напомним, патруль застал лучшего бомбардира ЧМ-1994 на футбольной площадке, но бывший спортсмен начал грубить полицейским и съемочной группе.

"Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке – мой сын тут играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя.

Что предъявили мне полицейские? Только то, что я якобы тренирую этих ребят, но это неправда. Интересно, что несколько дней назад я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, так полицейские прошли мимо и даже не обратили на нас внимания.

Полицейские составили акт, что-то написали, я им сказал идти подальше. Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так. Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты", – сказал Саленко.

Напомним, что Саленко провел один матч в составе сборной Украины, но затем решил выступать за команду России. В составе сборной России Саленко забил шесть мячей на чемпионате мира 1994 года и завоевал "Золотую бутсу". При этом он стал первым, кто забил пять мячей в одном матче (Камеруну). Кроме "Динамо" он поиграл за российский "Зенит", испанские "Логроньес", "Валенсию" и "Корбову", шотландский "Рейнджерс", турецкий "Истанбулспор" и польский "Погонь".

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скандал карантин футболист Олег Саленко

Источник: Чемпион

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