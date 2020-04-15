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"За мое интервью деньги платят": известный футболист нарвался на штраф за нарушение карантина

15 апреля, 17:59

Александр Трикиша

Знаменитый в прошлом футболист грубил журналистам и патрульным

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко, ставший лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994 года, устроил скандал с полицейскими из-за несоблюдения правил карантина. Съемочная группа проекта "Контроллер" на канале "Украина" вместе с патрульными застали Саленко на футбольной площадке, где он тренировал любительскую команду.

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Саленко в разговоре с полицейский и журналистами вел себя вызывающе, обращался к полицейскому на "ты", а на просьбу назвать свое имя выпалил: "Я скажу, как меня звать, только за мое интервью деньги платят".

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Другие футболисты пытались успокоить звездного ветерана, но тот заявил, что хочет проучить систему. Правда, непонятно, каким образом. Отметим, что в компании Саленко также заметили бывшего игрока киевского "Арсенала" Александра Ковтуна.

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"У вас когда проснется совесть, что вы сейчас делаете? Дурью маетесь, чтобы себе имя заработать! Мне имя не надо у меня его дох…на", – начал грубить журналистке обладатель "Золотой бутсы".

В итоге полицейские составили протокол на знаменитого футболиста и теперь его ждет штраф за нарушение карантина.

Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:30 15 апреля в Украине официально подтверждено 3764 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 392 новых случая, тогда как за прошлые – 270. При этом СНБО на своей карте со статистикой по коронавирусу показывает 344 новых случая за день, хотя общее число заболевших совпадает с данными Минздрава.

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В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 108 человек, из них 56 мужчин и 52 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 143 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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тренер футбол Олег Саленко коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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