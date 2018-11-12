Команда капитана из Харькова дважды отыгралась в финале Кубка Либертадорес

Лишь со второй попытки состоялся первый матч финала Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе между двумя аргентинскими клубами "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт", которым по графику не позволила сыграть погода. Из-за сильнейшего ливня игру перенесли на следующие сутки, а она ознаменовалась другим дождем – из забитых мячей.

До перерыва "Бока Хуниорс", хозяин поля в первом матче, дважды выходил вперед. На 34-й минуте забил 29-летний форвард Рамон Абила, на 45+1-й – 28-летний нападающий Дарио Бенедетто. В промежутке между их голами свой удар нанес "Ривер Плейт" – 30-летний нападающий Лукас Пратто на 35-й минуте.

Точку поставил автогол 30-летнего защитника "Боки Хуниорс" Карлоса Искердо – 2:2. Ответный матч состоится 24 ноября на поле "Ривер Плейт", капитаном которого является хорошо знакомый украинским болельщикам 33-летний защитник Карлос Майдана, в 2008-2009 годах выступавший за харьковский "Металлист".

У "Боки" главная звезда – знаменитый нападающий Карлос Тевес, которому весной этого года заключенные нанесли серьезную травму во время товарищеского матча в одной из тюрем провинции Кордова.

Впрочем, страсти полыхают не только в тюрьмах, но и в играх Кубка Либертадорес – год назад экс-игрок "Ювентуса" устроил грандиозное побоище в одном из матчей.