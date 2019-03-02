Команда Коноплянки проиграла 0:4 в чемпионате Германии

Украинский полузащитник за матчем наблюдал со скамейки запасных

"Шальке" пропустил четыре мяча в домашнем поединке. Фото: AFP

Команда Коноплянки проиграла 0:4 в чемпионате Германии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/acf/6a7/5c7acf6a79ea4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/acf/6a7/5c7acf6a79ea4.jpg 2019-03-02T20:53:25+02:00 Футбол Украинский полузащитник за матчем наблюдал со скамейки запасных

"Шальке" с украинским футболистом Евгением Коноплянкой в составе подбирается все ближе к "зоне вылета" из Бундеслиги. В субботу в поединке 24 тура немецкие "горняки" на своем поле были разгромлены "Фортуной" из Дюссельдорфа. Поединок завершился со счетом 0:4. Польский форвард гостей Давид Ковнацкий отметился дублем, еще по голу забили бельгийцы Доди Лукебакио (с пенальти) и Бенито Раман. Украинский полузащитник "Шальке" за разгромом наблюдал со скамейки запасных: Доменико Тедеско не дал Коноплянке ни минуты игрового времени.

Коноплянка ранее из-за гриппа пропустил встречи "Шальке" против "Майнца" и "Манчестер Сити". В нынешнем сезоне 29-летний игрок провел за "Шальке" 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. Зимой он мог уйти в "Бешикташ", но переход не состоялся. Портал Tranfermarkt оценивает Евгения в 10 млн евро.

Ранее мы писали, что Коноплянка возвращается в игру под призывы "валить из Германии": фанаты неоднозначно оценивают игру украинца в Бундеслиге.

Позже в субботу в 24 туре чемпионата Германии по футболу состоится поединок команд из лидирующей группы: менхенгладбахская "Боруссия" примет "Баварию".

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