Команда Ярмоленко получила нового главного тренера

Швейцарский специалист Люсьен Фавр назначен главным тренером дортмундской "Боруссии". Контракт с 60-летним тренером рассчитан до 30 июня 2020 года. На этом посту Фавр сменит Петера Штегера, под руководством которого "Боруссия" в сезоне-2017/18 заняла четвертое место в бундеслиге.

Напомним, Фавр с 2016 года возглавлял французскую "Ниццу", которая в этом году завершила чемпионат страны на восьмом месте в турнирной таблице. Об уходе специалиста из клуба стало известно 20 мая. Ожидается, что на смену швейцарцу придет бывший игрок сборной Франции Патрик Виейра.

Ранее мы писали, что "Боруссия" не продаст Ярмоленко: украинец получит место на острие атаки. Издание Kicker провело свое расследование: украинский футболист попал в список перспективных игроков.

А накануне сам Ярмоленко прокомментировал слухи об уходе из "Боруссии". Немецкие СМИ сообщали, что руководство клуба разочаровалось в украинце.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.