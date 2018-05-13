Кому достанется последняя путевка в Лигу чемпионов: онлайн 38 тура АПЛ

Сегодня будет сыгран последний тур чемпионата Англии по футболу. Главная интрига – кому достанется последняя путевка в Лигу чемпионов. На нее претендуют "Ливерпуль" и "Челси". Шансы первых лучше, у них плюс два очка.

И полуинтрига тура – сумеет ли "Манчестер Сити" набрать 100 очков по итогам сезона. Для этого "горожанам" надо обыгрывать в гостях "Саутгемптон".

Расписание матчей 38 тура:

17:00 "Хаддерсфилд" – "Арсенал"

17:00 "Тоттенхэм" – "Лестер"

17:00 "Суонси" – "Сток Сити"

17:00 "Саутгемптон" – "Манчестер Сити"

17:00 "Ньюкасл" – "Челси" – Футбол 2

17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"

17:00 "Ливерпуль" – "Брайтон" – Футбол 1

17:00 "Кристал Пэлас" – "Вест Бромвич"

17:00 "Бернли" – "Борнмут"

17:00 "Вест Хэм" – "Эвертон"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 37 31 4 2 105-27 97 2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 37 24 6 7 67-28 78 3 ТОТТЕНХЭМ 37 22 8 7 69-32 74 4 ЛИВЕРПУЛЬ 37 20 12 5 80-38 72 5 ЧЕЛСИ 37 21 7 9 62-35 70 6 АРСЕНАЛ 37 18 6 13 73-51 60 7 БЕРНЛИ 37 14 12 11 35-37 54 8 ЭВЕРТОН 37 13 10 14 43-55 49 9 ЛЕСТЕР 37 12 11 14 52-55 47 10 НЬЮКАСЛ 37 11 8 18 36-47 41 11 КРИСТАЛ ПЭЛАС 37 10 11 16 43-55 41 12 БОРНМУТ 37 10 11 16 43-60 41 13 УОТФОРД 37 11 8 18 44-63 41 14 БРАЙТОН 37 9 13 15 34-50 40 15 ВЕСТ ХЭМ 37 9 12 16 45-67 39 16 ХАДДЕРСФИЛД 37 9 10 18 28-57 37 17 САУТГЕМПТОН 37 7 15 15 37-55 36 18 СУОНСИ 37 8 9 20 27-54 33 19 ВЕСТ БРОМВИЧ 37 6 13 18 31-54 31 20 СТОК СИТИ 37 6 12 19 33-67 30

Итоги чемпионата России по футболу: столица – в ЛЧ, провинция – в ЛЕ