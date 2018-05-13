Кому достанется последняя путевка в Лигу чемпионов: онлайн 38 тура АПЛ
Расписание, результаты, трансляции и таблица английской Премьер-лиги
Сегодня будет сыгран последний тур чемпионата Англии по футболу. Главная интрига – кому достанется последняя путевка в Лигу чемпионов. На нее претендуют "Ливерпуль" и "Челси". Шансы первых лучше, у них плюс два очка.
И полуинтрига тура – сумеет ли "Манчестер Сити" набрать 100 очков по итогам сезона. Для этого "горожанам" надо обыгрывать в гостях "Саутгемптон".
Расписание матчей 38 тура:
17:00 "Хаддерсфилд" – "Арсенал"
17:00 "Тоттенхэм" – "Лестер"
17:00 "Суонси" – "Сток Сити"
17:00 "Саутгемптон" – "Манчестер Сити"
17:00 "Ньюкасл" – "Челси" – Футбол 2
17:00 "Манчестер Юнайтед" – "Уотфорд"
17:00 "Ливерпуль" – "Брайтон" – Футбол 1
17:00 "Кристал Пэлас" – "Вест Бромвич"
17:00 "Бернли" – "Борнмут"
17:00 "Вест Хэм" – "Эвертон"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|37
|31
|4
|2
|105-27
|97
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|37
|24
|6
|7
|67-28
|78
|3
|ТОТТЕНХЭМ
|37
|22
|8
|7
|69-32
|74
|4
|ЛИВЕРПУЛЬ
|37
|20
|12
|5
|80-38
|72
|5
|ЧЕЛСИ
|37
|21
|7
|9
|62-35
|70
|6
|АРСЕНАЛ
|37
|18
|6
|13
|73-51
|60
|7
|БЕРНЛИ
|37
|14
|12
|11
|35-37
|54
|8
|ЭВЕРТОН
|37
|13
|10
|14
|43-55
|49
|9
|ЛЕСТЕР
|37
|12
|11
|14
|52-55
|47
|10
|НЬЮКАСЛ
|37
|11
|8
|18
|36-47
|41
|11
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|37
|10
|11
|16
|43-55
|41
|12
|БОРНМУТ
|37
|10
|11
|16
|43-60
|41
|13
|УОТФОРД
|37
|11
|8
|18
|44-63
|41
|14
|БРАЙТОН
|37
|9
|13
|15
|34-50
|40
|15
|ВЕСТ ХЭМ
|37
|9
|12
|16
|45-67
|39
|16
|ХАДДЕРСФИЛД
|37
|9
|10
|18
|28-57
|37
|17
|САУТГЕМПТОН
|37
|7
|15
|15
|37-55
|36
|18
|СУОНСИ
|37
|8
|9
|20
|27-54
|33
|19
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|37
|6
|13
|18
|31-54
|31
|20
|СТОК СИТИ
|37
|6
|12
|19
|33-67
|30
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