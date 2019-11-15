Кому и что нужно в пятничных матчах для отбора на чемпионат Европы

Сегодня в квалификационной кампании чемпионата Европы состоится еще восемь поединков. Встречи пройдут в трех группах. Смотрите расписание всех отборочных матчей пятницы.
Вчера же довольно интригующим вышел матч в Париже, где Франция лишь в концовке смогла сломить сборную Молдовы. Смотрите обзор игры.
Эксперты УЕФА проанализировали положение команд и предсказали возможные варианты развития событий. Некоторые сборные могут пройти в квалификационные матчи не через сито нынешнего отбора, а как победители своей группы в прошлогодней Лиги наций.
Группа D
Матчи 15 ноября: Швейцария – Грузия, Дания – Гибралтар.
• Ирландия: победа не выведет на ЕВРО, поражение не лишит шансов
• Дания: выйдет на ЕВРО, если победит Гибралтар, а Швейцария проиграет Грузии; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы В4
• Швейцария: выйдет на ЕВРО, если победит Грузию, а Дания не обыграет Гибралтар; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы А2
• Грузия: не выйдет из группы; сыграет в стыковых матчах как победитель группы D1
• Гибралтар: не выйдет из группы
Группа F
Матчи 15 ноября: Норвегия – Фарерские острова, Испания – Мальта, Румыния – Швеция
• Испания: вышла на ЕВРО
• Швеция: выйдет на ЕВРО, если победит Румынию; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы В2
• Румыния: лишится шансов, если проиграет Швеции; на данный момент выходит в стыковые матчи
• Норвегия: лишится шансов, если не обыграет Фареры, или если матч Румыния – Швеция не завершится вничью; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы С3
• Фарерские острова: не выйдут из группы
• Мальта: не выйдет из группы
Группа J
Матчи 15 ноября: Финляндия – Лихтенштейн, Армения – Греция, Босния и Герцеговина – Италия
• Италия: вышла на ЕВРО с первого места
• Финляндия: выйдет на ЕВРО, если победит Лихтенштейн; или если сыграет вничью, а Босния не обыграет Италию; или при любом результате, если Босния проиграет, а Армения не обыграет Грецию; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы С2
• Армения: лишится шансов, если не обыграет Грецию, или если Финляндия обыграет Лихтенштейн
• Босния и Герцеговина: лишится шансов, если проиграет Италии; или если сыграет вничью, а Финландия не проиграет Лихтенштейну; или если Финляндия выиграет; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы В3
• Греция: не выйдет из группы
• Лихтенштейн: не выйдет из группы
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