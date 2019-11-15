Кому и что нужно в пятничных матчах для отбора на чемпионат Европы

Сегодня в Старом Свете пройдет восемь квалификационных поединков

Румыния и Швеция будут биться за второе место в группе

Сегодня в квалификационной кампании чемпионата Европы состоится еще восемь поединков. Встречи пройдут в трех группах. Смотрите расписание всех отборочных матчей пятницы.

Вчера же довольно интригующим вышел матч в Париже, где Франция лишь в концовке смогла сломить сборную Молдовы. Смотрите обзор игры.

Эксперты УЕФА проанализировали положение команд и предсказали возможные варианты развития событий. Некоторые сборные могут пройти в квалификационные матчи не через сито нынешнего отбора, а как победители своей группы в прошлогодней Лиги наций.