Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Кому и что нужно в пятничных матчах для отбора на чемпионат Европы

15 ноября, 13:53

Сегодня в Старом Свете пройдет восемь квалификационных поединков

Румыния и Швеция будут биться за второе место в группе

Румыния и Швеция будут биться за второе место в группе

Сегодня в квалификационной кампании чемпионата Европы состоится еще восемь поединков. Встречи пройдут в трех группах. Смотрите расписание всех отборочных матчей пятницы.

Вчера же довольно интригующим вышел матч в Париже, где Франция лишь в концовке смогла сломить сборную Молдовы. Смотрите обзор игры.

Эксперты УЕФА проанализировали положение команд и предсказали возможные варианты развития событий. Некоторые сборные могут пройти в квалификационные матчи не через сито нынешнего отбора, а как победители своей группы в прошлогодней Лиги наций.

Группа D

N

Команды

Реклама

ИВНПМО
1 ИРЛАНДИЯ73316-412
2 ДАНИЯ633016-512
3 ШВЕЙЦАРИЯ632112-511
4 ГРУЗИЯ72237-108
5 ГИБРАЛТАР60062-190

Матчи 15 ноября: Швейцария – Грузия, Дания – Гибралтар.

• Ирландия: победа не выведет на ЕВРО, поражение не лишит шансов
• Дания: выйдет на ЕВРО, если победит Гибралтар, а Швейцария проиграет Грузии; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы В4
• Швейцария: выйдет на ЕВРО, если победит Грузию, а Дания не обыграет Гибралтар; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы А2
• Грузия: не выйдет из группы; сыграет в стыковых матчах как победитель группы D1
• Гибралтар: не выйдет из группы

Группа F

В тренде
"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов скандального украинского "классико"
N

Команды

ИВНПМО
1ИСПАНИЯ862019-520
2 ШВЕЦИЯ843118-915
3 РУМЫНИЯ842217-814
4 НОРВЕГИЯ825113-1011
5 ФАРЕРЫ81074-233
6 МАЛЬТА81072-183

Матчи 15 ноября: Норвегия – Фарерские острова, Испания – Мальта, Румыния – Швеция

• Испания: вышла на ЕВРО
• Швеция: выйдет на ЕВРО, если победит Румынию; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы В2
• Румыния: лишится шансов, если проиграет Швеции; на данный момент выходит в стыковые матчи
• Норвегия: лишится шансов, если не обыграет Фареры, или если матч Румыния – Швеция не завершится вничью; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы С3
• Фарерские острова: не выйдут из группы
• Мальта: не выйдет из группы

Группа J

N

Команды

ИВНПМО
1ИТАЛИЯ880025-324
2 ФИНЛЯНДИЯ850312-815
3 АРМЕНИЯ831413-1510
4 БОСНИЯ831417-1410
5 ГРЕЦИЯ82249-138
6 ЛИХТЕНШТЕЙН80262-252

Матчи 15 ноября: Финляндия – Лихтенштейн, Армения – Греция, Босния и Герцеговина – Италия

• Италия: вышла на ЕВРО с первого места
• Финляндия: выйдет на ЕВРО, если победит Лихтенштейн; или если сыграет вничью, а Босния не обыграет Италию; или при любом результате, если Босния проиграет, а Армения не обыграет Грецию; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы С2
• Армения: лишится шансов, если не обыграет Грецию, или если Финляндия обыграет Лихтенштейн
• Босния и Герцеговина: лишится шансов, если проиграет Италии; или если сыграет вничью, а Финландия не проиграет Лихтенштейну; или если Финляндия выиграет; имеет путевку в стыковые матчи как победитель группы В3
• Греция: не выйдет из группы
• Лихтенштейн: не выйдет из группы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сборная Швеции сборная Испании сборная Италии сборная Румынии Евро-2020 сборная Боснии

Источник: UEFA.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
"Копенгаген" – "Динамо": Цыганков не забил пенальти, но киевляне увозят ничью из ДанииФутбол
"Шахтер" спас мертвый матч в Загребе! Крутейшая развязка в истории украинского футбола!!!Лига чемпионов
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...