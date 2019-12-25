Конец эпохи: в Китае ввели потолок зарплат для футболистов

/ Фото: AFP

Китайская футбольная ассоциация приняла решение ограничить заработные платы футболистов. Так, максимальная зарплата иностранных игроков не должна превышать 3 миллиона евро в год после вычета налогов. Максимальная зарплата местных игроков ограничена до 1,289 миллиона евро в год. Члены национальной сборной могут зарабатывать на 20% больше.

Действующие контракты остаются в силе. Для иностранцев новые ограничения вступают в силу с 1 января 2020 года. Нарушения введенных ограничений будет рассматривать специальная комиссия.

Чтобы понять, насколько это ударит по местному чемпионату, представьте, что "Цзянсу Сунин" предлагал Гарету Бейлу 54 миллионов евро в год, но тогда "Реал" не отпустил валлийца. Вряд ли теперь Бейл даже посмотрит в сторону Китая с их лимитом в 3 млн евро.

Реклама

Смотрите, как Гарет Бейл забивает за "Реал":

Самым дорогим футболистам китайской Суперлиги является бразилец Паулиньо. По неофициальной информации экс-футболист "Барселоны" зарабатывает в "Гуанчжоу Эвергранд" около 14 миллионов евро в год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама