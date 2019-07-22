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Конец сборов: "Шахтер" с тремя форвардами, а "Динамо" без побед в Украине

22 июля, 09:30

Гранды начнут сезон 28 июля матчем за Суперкубок

"Горняки" в последнем матче разгромили "Олимпик"
"Горняки" в последнем матче разгромили "Олимпик". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В уикенд наши гранды завершили матчевую программу предсезонных сборов. Финиш спаррингов у них вышел разным. "Шахтер" на классе переиграл дебютанта УПЛ "Колос" (2:0) и земляков из "Олимпика" (3:0), заставив своего наставника Луиша Каштру изменить мнение, что стартовый состав на сезон определен. "К счастью, у нас много хороших футболистов, между которыми большая конкуренция. Последние матчи доказывают, что каждый может быть частью стартового состава, - заявил коуч. - Иногда один показывает себя лучше другого, а на следующей неделе - наоборот. Так что вопрос пока полностью открыт". Отметим, что забившие мячи "олимпийцам" Мораес и Алан Патрик (оформил дубль), разделили лавры лучшего бомбардира "Шахтера" в летних спаррингах: на счету каждого из них по 4 гола. На один меньше - у молодого Сикана, на которого Каштру, похоже, всерьез рассчитывает.

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Кстати, в субботу "горняки" озвучили заявку на первую часть сезона. В ней, помимо травмированных Малышева, Майкона и Тотовицкого, отсутствует Кайоде. По нашей информации, для нигерийского форварда сейчас подыскивают вариант аренды. 

А место одного "битого" в заявке заняли двое "небитых" - Сикан и возвращенный из аренды Бланко-Лещук. А потому, в отличие от прошлого сезона, дончане входят в чемпионат не с двумя, а с тремя чистыми нападающими. И Каштру продолжает наигрывать 4-1-4-1 с одним чистым опорником Степаненко. При атаке соперника эта схема трансформируется в 4-3-3, где рядом с Тарасом располагаются Марлос и Алан Патрик/Коваленко/Маркос Антонио. Перевод Марлоса в центр дает возможность молодым вингерам "оранжево-черных" Тете, Соломону и Фернандо иметь больше игрового времени. 

"ДИНАМО". А вот вице-чемпион страны завершает предсезонку на минорной ноте. Вчера "бело-синие" провели сразу два спарринга разными составами, и в обоих не снискали лавров. Сначала на своей базе в Конча-Заспе второй состав в один мяч обыгрывал "Оболонь-Бровар", но на последние полтайма вышли 7 юниоров, и в итоге 1:1 (Цитаишивли – Островский). А спустя несколько часов основа и вовсе проиграла "Колосу" - 1:3 (Беседин - Гавриш, Нехтий, Черноморец). Поединок с дебютантом УПЛ изначально планировали провести там же, в Конча-Заспе, но затем перенесли на стадион "Динамо", сделав свободным вход для фанов. Но те наверняка ждали от своих любимцев другой игры и другого результата.

"Неприятно, но трагедии не делаем. Может, оно к лучшему, – сказал после матча Александр Хацкевич. – На этой неделе дорабатывали то, что не успели в Австрии из-за погоды. Поэтому было прогнозируемо, что минуте к 70-й свежести не будет. Брак появился, движение исчезло". 

Что интересно, в трех летних спаррингах, проведенных в Украине, киевляне ни разу не победили (в самом начале сборов было еще поражение от "Полесья" - 1:2), а в пяти зарубежных, напротив, ни разу не проиграли. Также отметим, что лидер "Динамо" Виктор Цыганков так и не сыграл ни в одном матче межсезонья. Он лишь вчера завершил курс индивидуальных тренировок. Заменивший его новичок "бело-синих" Александр Караваев неплохо вписался в игру команды, был очень активным на своем правом фланге, но он больше хорош в подыгрыше, а завершать, подобно Цыганкову, не совсем его. 

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок пройдет 28 июля. Год назад трофей выиграли киевляне:

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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