Коноплянка не помог "Шальке" увезти очки из Порту: обзор матча Лиги чемпионов

Португальский "Порту" обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе, обыграв на своем поле "Шальке" – 3:1. Украинский полузащитник гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка отыграл весь поединок.

Единственная интрига в этой группе осталась лишь в борьбе за Лигу Европы, куда претендуют перебазироваться "Галатасарай" и "Локомотив".

"Порту" – "Шальке" – 3:1

Голы: Милитао (52), Корона (55), Бенталеб (89, пен.) – Марега (90+4)

Положение команд в группе:

N Команда И В Н П М О 1 ПОРТУ ПОРТУ 5 4 1 0 12-4 13 2 ШАЛЬКЕ ШАЛЬКЕ 5 2 2 1 5-4 8 3 ГАЛАТАСАРАЙ ГАЛАТАСАРАЙ 5 1 1 3 3-5 4 4 ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВ 5 1 0 4 4-11 3

11 декабря: "Шальке" – "Локомотив", "Галатасарай" – "Порту".

Обзор матча "Порту" – "Шальке":

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре. Кстати, французы уже заявили, что ждут решения УЕФА по поводу того, где состоится поединок из-за военного положения в некоторых областях Украины.