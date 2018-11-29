Коноплянка не помог "Шальке" увезти очки из Порту: обзор матча Лиги чемпионов
Обе команды прошли в весеннюю часть главного еврокубкового турнира
Португальский "Порту" обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе, обыграв на своем поле "Шальке" – 3:1. Украинский полузащитник гельзенкирхенцев Евгений Коноплянка отыграл весь поединок.
Единственная интрига в этой группе осталась лишь в борьбе за Лигу Европы, куда претендуют перебазироваться "Галатасарай" и "Локомотив".
"Порту" – "Шальке" – 3:1
Голы: Милитао (52), Корона (55), Бенталеб (89, пен.) – Марега (90+4)
Положение команд в группе:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОРТУ
|5
|4
|1
|0
|12-4
|13
|2
|ШАЛЬКЕ
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|3
|ГАЛАТАСАРАЙ
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|4
|ЛОКОМОТИВ
|5
|1
|0
|4
|4-11
|3
11 декабря: "Шальке" – "Локомотив", "Галатасарай" – "Порту".
Обзор матча "Порту" – "Шальке":
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре. Кстати, французы уже заявили, что ждут решения УЕФА по поводу того, где состоится поединок из-за военного положения в некоторых областях Украины.
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