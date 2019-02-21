Коноплянку скосил грипп: назвали причину загадочного отсутствия украинца в игре с "МанСити"
Стало известно, почему не состоялось украинское дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов
Стали известны подробности заболевания украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки. У 29-летнего украинца диагностирован грипп. Об этом сообщил твиттер немецкого клуба. Сколько времени понадобится Конопе на возвращение в строй, пока не известно.
Недавно Коноплянка гулял на морозе
Напомним, Коноплянка пропустил в среду первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", в котором его команда, ведя по ходу встречи 2:1, проиграла в итоге со счетом 2:3.
Украинского дерби в этом матче не состоялось, но наш гелионер в составе "МанСити" Александр Зинченко, выйдя во втором тайме, помог своей команде забить третий мяч.
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